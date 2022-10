Garantia: BOLSONARO CONFIRMA 13º DO AUXÍLIO PARA MULHERES A PARTIR DE 2023

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), confirmou nesta 3ª feira (4.out.2022) o pagamento do 13º do Auxílio Brasil para as mulheres a partir de 2023. A iniciativa será uma das principais estratégias do chefe do Executivo para conquistar a reeleição no 2º turno, contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Já está acertado, só para as mulheres, são 17 milhões, a partir do ano que vem. E mais: o auxílio de R$ 600 está garantido para todo nosso governo. Isso acertado com Paulo Guedes. Recursos já sabemos de onde virão. No momento, está garantido R$ 600 por lei e os R$ 200 extra vamos manter o valor a partir do ano que vem, já garantido”.

O Poder360 mostrou que Bolsonaro e seus aliados já conversavam com integrantes da equipe econômica 1 dia depois do 1º turno para anunciar a extensão do benefício para mulheres chefes de família.

A nova medida passaria a valer a partir de 2023, se o presidente for reeleito em 30 de outubro. “Não dá para tratar desse assunto agora porque é proibido pela lei eleitoral. A partir do ano que vem, 13º para o Auxílio Brasil”.

A economia será o principal tema explorado pela campanha de Bolsonaro na 2ª etapa do pleito.

No domingo (2.out.2022), depois de anunciado o resultado e confirmado o 2º turno com Lula, Bolsonaro disse a jornalistas que reconhecia a necessidade de mudança indicada pela população por causa dos efeitos econômicos causados pela pandemia e pela guerra. Declarou que sua campanha não conseguiu atingir parcela importante da sociedade.

Ao reconhecer o clamor popular por preços mais baixos e pelo maior poder de compra, o presidente deve explorar ainda mais o pagamento do auxílio na 2ª rodada da disputa.

Bolsonaro já fez proposta similar na última eleição e avalia que o benefício social pode ser mais evidenciado e associado a ele nesta fase da campanha.

Em 2019, o governo conseguiu pagar uma 13ª parcela aos beneficiários do programa –na época, chamado de Bolsa Família.

Em 2020, por causa da pandemia, a equipe econômica não pagou o 13º aos beneficiários, já que milhões de pessoas recebiam o Auxílio Emergencial.

Outra estratégia do presidente para fisgar votos do eleitorado mais pobre foi uma mudança no cronograma de pagamento do auxílio. Os repasses dos R$ 600 começarão em 11 de outubro e terminarão no dia 25, antes do 2º turno.

APOIO DE ZEMA

Nesta 3ª feira, o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), declarou apoio à reeleição do presidente Bolsonaro. Deu a declaração também no Palácio da Alvorada.

“Não poderia deixar neste momento de estar aqui colocando nossas divergências de lado. Sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro, sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras, não, mas é momento em que Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário”, disse Zema.

O político do partido Novo declarou acreditar no crescimento do resultado de Bolsonaro em Minas Gerais. “O eleitor é pragmático e ficou erroneamente na memória do brasileiro uma ideia de que, nos anos Lula, tivemos uma prosperidade. Sempre comparo que, naquele período, foi como se um atleta tivesse tomado anabolizante. No primeiro momento, foi muito bom. Primeiro, muito músculo, muita força. Depois problemas renais, de impotência, cardíacos”. Romeu Zema foi reeleito governador do Estado de Minas Gerais em 2 de outubro. Ele teve 56,18% dos votos válidos e governará o 2º maior colégio eleitoral do país por mais 4 anos. Alexandre Kalil (PSD), adversário direto de Zema durante toda a campanha no Estado, teve 3.805.182 votos, ou seja, 35,08% dos votos válidos. Zema teve 6.094.136 votos, 56,18% dos votos válidos. O governador reeleito apoiou e fez palanque para o candidato do seu partido à presidência Felipe D’Ávila no 1º turno. Kalil concorreu no Estado com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para se contrapor ao seu principal rival, Zema manteve a estratégia de 2018, com críticas à gestão do seu antecessor, o ex-governador Fernando Pimentel (PT). Por outro lado, seu principal rival na disputa tentou se desassociar de Pimentel e defendeu que críticas a ele devem ser focadas em seu mandato como prefeito de Belo Horizonte (2017-2022). Apesar de não se aliar diretamente ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que apoiou Carlos Viana (PL) no Estado, Zema manteve alinhamento com o presidente nos 2 pleitos que disputou. Em julho, Bolsonaro se reuniu com o governador, mas não recebeu acenos concretos de apoio, por isso bateu o martelo sobre apoiar Viana. Durante entrevista à também rádio mineira 98 Live, em 19 de agosto, Bolsonaro declarou não ter fechado com Zema porque o governador passou a ter um candidato à Presidência. 2º MAIOR COLÉGIO ELEITORAL O ex-presidente Lula teve 5.802.571 votos em Minas Gerais no 1º turno. Bolsonaro, 5.239.264 votos. O Estado é o 2º maior colégio eleitoral do Brasil e, historicamente, reflete o resultado nacional da eleição. Nos períodos democráticos do Brasil, o resultado da eleição presidencial em Minas Gerais tem sido um indicativo de quem será o chefe do Executivo federal. Dos 9 presidentes eleitos por votação direta, 8 receberam a bênção dos mineiros. A única exceção foi na disputa de 1950. Na tentativa de reduzir a vantagem de Lula no Estado, Bolsonaro disse que pretende ir a compromissos em diversas cidades mineiras.