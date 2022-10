Golpe: PASTOR EVANGÉLICO ENGANA FIÉIS E DESAPARECE COM R$ 4 MILHÕES NO INTERIOR DO PARANÁ

Um pastor de uma igreja evangélica de Umuarama, noroeste do Paraná, está sendo investigado pela Polícia Civil após suspeitas de que ele teria aplicado um golpe milionário na cidade. O pastor teria enganado mais de 20 pessoas e fugido com cerca de R$ 4 milhões.

Somente uma das vítimas teria entregado mais de R$ 1 milhão nas mãos do pastor |

De acordo com as vítimas do golpe, o pastor pedia dinheiro para investimentos na Bolsa de Valores e prometia um retorno com juros de 6% ao mês, um valor muito acima da média do mercado. Uma das vítimas teria repassado ao golpista cerca de R$ 1,34 milhão.

O autor do golpe tinha uma financeira no centro da cidade, onde boa parte das transações era feita. Ele teria deixado funcionários desta empresa sem o recebimento de salários e direitos trabalhistas.

Algumas das vítimas que confiaram no religioso entregaram economias de anos. Ao todo, 21 boletins de ocorrência já foram registrados na Delegacia da Polícia Civil, mas os investigadores acreditam que possa haver mais vítimas.

Segundo a Polícia Civil, há vítimas também em outras cidades da região e até em outros estados. O delegado-chefe da 7ª Subdivisão Policial (SDP) de Umuarama, Gabriel Menezes, concedeu uma entrevista coletiva no fim da tarde desta segunda-feira (4) relatando a investigação.