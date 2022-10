Incentivo: CATA-SUCATA FAZ A PRIMEIRA AÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS VOLUMOSOS EM FOZ DO IGUAÇU

Na sexta-feira (30), a Coleta Seletiva de Foz do Iguaçu atendeu a primeira demanda do “Cata-sucata”, com o recolhimento de materiais recicláveis volumosos via solicitação. A pioneira foi Edicléia Ramos, moradora do bairro AKLP, que fez contato com o serviço para o recolhimento de forros de PVC que estavam no quintal.

Edicléia também recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente o selo de parceira do programa, que visa valorizar os participantes assíduos na coleta seletiva e ampliar a divulgação para que outros moradores repliquem a atitude do descarte correto de resíduos.

“Sou professora e estou sempre ensinando aos meus alunos sobre a responsabilidade com o meio ambiente, então era minha obrigação cumprir com esse papel cidadão e participar da Coleta Seletiva. Assim que fiquei sabendo do ‘cata-sucata’, logo mandei mensagem para ser atendida”, disse a moradora, que dispõe recicláveis para a coleta desde o início do programa.

O serviço de cata sucata representa uma solução para a destinação correta de materiais ainda não coletados pelo programa da coleta seletiva, como canos de PVC, calhas, restos de fios usados em pequenas obras e materiais ferrosos, conforme explica a coordenadora do programa, Rosani Borba.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Angela Meira, todos os resíduos recicláveis recolhidos pelo programa contribuem com a renda de 120 catadores e catadoras e para a saúde ambiental do município. Portanto, quanto maior o número de moradores participando do programa, melhor o retorno financeiro e ambiental.

“É imprescindível que todos cumpram esse papel cidadão de separar os resíduos da forma correta e de fazer o descarte correto, seja para a coleta seletiva no dia do atendimento, ou solicitando a coleta dos volumosos. Não é uma tarefa difícil, basta fazê-la com frequência que se torna um hábito muito positivo”, reforçou.

Como solicitar

A população deverá solicitar o serviço via agendamento pelo link da Coleta Seletiva no aplicativo 156 Foz ou pelo telefone (45) 99997-2420. Os solicitantes serão mapeados e distribuídos para a respectiva cooperativa que atende a região.

Coleta Seletiva de Foz

O Programa Municipal de Coleta Seletiva de Recicláveis atende a 100% da área urbana de Foz do Iguaçu com o recolhimento semanal dos materiais no formato porta a porta. Cada bairro é atendido em um dia da semana e o mapa interativo pode ser conferido no site da Prefeitura: https://bit.ly/3mjqBIV.

Além dos diversos benefícios socioambientais, como aumento na vida útil do aterro sanitário, a coleta ainda gera renda para mais de 120 catadores e catadoras que integram as quatro cooperativas contratadas para a operação do serviço.

Os materiais são recebidos nas Unidades de Valorização de Recicláveis, que possuem equipamentos para recebimento e triagem dos materiais, um caminhão e uma área geográfica definida para a coleta dos resíduos.