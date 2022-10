Oportunidade: PARANÁ TEM 14 MIL VAGAS ABERTAS NAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

O Paraná tem 14.057 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nas Agências do Trabalhador do estado. Grande parte das oportunidades é para auxiliar na linha de produção, com 3.271 ofertas, de acordo com balanço divulgado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).

A Região Metropolitana de Curitiba conta com 2.393 vagas abertas. Operador de telemarketing ativo e receptivo é o segmento com mais oportunidades, com 266. Na sequência aparecem auxiliar de cozinha, com 124 postos, e auxiliar de logística, com 118 oportunidades.

No Interior, são destaques as regionais de Toledo (2.554), Cascavel (1.456) e Maringá (905). Em Toledo, o maior número de vagas é para operador de processo de produção, com 610 postos formais; auxiliar de linha de produção, com 560; e abatedor de aves, com 112.

Em Cascavel, há mais oportunidades para as funções de auxiliar de linha de produção, com 483 empregos disponíveis; abatedor de aves, com 62 vagas; e pedreiro, com 69. Maringá também tem a maioria das vagas para auxiliar de linha de produção (245), operador de máquinas fixas em geral (152) e montador de equipamentos elétricos (110).

AGENDAMENTOS

Os interessados em alguma das vagas ofertadas devem buscar orientação entrando em contato com a Agência do Trabalhador do município. Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento pode ser feito pelo site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.