Vagas: FOZ TEM ESTOQUE DE MAIS DE 59,5 MIL EMPREGOS FORMAIS, DIZ CAGED

O setor de serviços que abrange as mais de 50 atividades ligadas ao turismo tem puxado a geração de empregos com carteira assinada em Foz do Iguaçu. Das novas vagas criadas em agosto, mais de 60% estão ligadas ao segmento. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o município tem um estoque de 59.520 postos de trabalho ocupados formalmente.

De janeiro a agosto, Foz do Iguaçu registrou a criação de 2.214 novos postos de trabalho com carteira assinada. Os números relacionados ao estoque de empregos formais, não trazem as ocupações informais e as criadas pelos Micro Empreendedores Individuais (MEIs) e os chamados autônomos, características da principal atividade econômica da cidade: o turismo.

Agosto registrou o segundo melhor desempenho do ano na criação de empregos em Foz do Iguaçu. No período, foram abertas 682 oportunidades de trabalho formal, ante 706 registrados em fevereiro. Do total de novas oportunidades de trabalho em Foz do Iguaçu, mais de 400 foram em atividades que englobam o turismo.

Boas expectativas

De acordo com o Caged, as oportunidades foram criadas em hotéis e pousadas, bares, restaurantes, transporte de hóspedes e nos novos e nos tradicionais atrativos turísticos do Destino Iguaçu. Na avaliação do prefeito Chico Brasileiro, os resultados positivos revelados pelo Caged confirmam a força do turismo em toda a cadeia produtiva do destino.

“Estes números confirmam aquela projeção otimista que nós tínhamos. O reflexo é o bom movimento nos nossos atrativos turísticos, nas hospedagens, na gastronomia e entretenimento, comércio…”. Foz do Iguaçu está pronta para uma alta temporada histórica no verão 2022/2023, se aproximando do período pré-pandemia, acredita Chico Brasileiro.

A procura por reservas na rede hoteleira respaldam o otimismo para uma boa movimentação de turistas nos atrativos turísticos e as compras no comércio das 3 Fronteiras. Em agosto, o setor de comércio ficou aquecido, puxado principalmente pelas vendas de Dia dos Pais.

As expectativas também são as melhores no Natal e Ano Novo, afirma o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli. As duas datas são muito importantes para lojas e shoppings centers, “que planejam inclusive estender os horários de atendimento nas vésperas das celebrações”, adiantou.

Estadual

Em agosto, mais de 15,1 mil pessoas conquistaram um emprego no Paraná. O Estado contabilizou o melhor resultado entre da Região do Sul do Brasil, 48% a mais que Santa Catarina (10.223) e 56% acima do Rio Grande do Sul (9.691). Dos 399 municípios, 268 fecharam o período com saldo positivo na abertura de vagas. Em 17, as contratações empataram com as demissões.

O Brasil fechou o mês com um saldo de 278.639 novos empregos com carteira assinada, resultado de 2.051.800 admissões e 1.773.161 desligamentos. No acumulado do ano, foi registrado saldo de 1.853.298 empregos, decorrente de 15.653.839 contratações e de 13.800.541 demissões.