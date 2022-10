Assédio: ANGELINA JOLIE ACUSA BRAD PITT DE ABUSO EM JATINHO PARTICULAR

“Ela continua a refazer, revisar e reimaginar sua descrição de um evento que aconteceu seis anos atrás, acrescentando informações completamente falsas cada vez que ela não consegue o que quer”, disse a fonte. “Sua história está em constante evolução.”

A alegação de Jolie de comportamento abusivo de Pitt no voo de 14 de setembro de 2016 surgiu em documentos judiciais anteriores, incluindo o acordo de divórcio do ex-casal — ambos atores vencedores de Oscar.

Pitt argumenta que ele e sua ex-mulher concordaram em não vender suas participações no local sem a permissão do outro.

A acusação de Jolie apresentada na terça-feira diz que o ator foi fisicamente e emocionalmente abusivo em relação a ela e seus seis filhos — com idades entre 8 e 15 na época — durante o voo de avião particular.

“Pitt então socou o teto do avião várias vezes, levando Jolie a sair do banheiro”.

Jolie então “o agarrou por trás para detê-lo”, de acordo com os documentos do tribunal. “Para tirar Jolie das costas, Pitt se jogou para trás nos assentos do avião, ferindo as costas e o cotovelo de Jolie”, complementa o processo legal.