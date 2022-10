Previsão: AMÉRICA LATINA DEVERÁ CRESCER 3% EM 2022, DIZ BANCO MUNDIAL

O Banco Mundial disse nesta 3ª feira (4.out.2022) que o PIB (Produto Interno Bruto) da América Latina e Caribe deverá crescer 3% em 2022. Os investimentos sociais em infraestrutura deverão promover o crescimento e prosperidade na região. Declarou que a economia das nações voltou aos níveis econômicos pré-pandemia de covid-19.

O percentual de crescimento da região é superior ao previsto para o Brasil. O mercado financeiro aposta numa alta de 3,7% no PIB do país. Segundo a entidade internacional, apesar da volta da normalidade, é preciso “reaquecer” os países para evitar um novo ciclo de baixo crescimento. Eis a íntegra do relatório (2 MB).

O PIB deverá crescer 3% em 2022. A alta é maior do que o esperado devido à elevação dos preços das commodities. “A grande incerteza global diante da guerra na Ucrânia, as taxas de juros mais altas nos países desenvolvidos e as persistentes pressões inflacionárias terão impacto sobre as economias na região”, declarou.

O Banco Mundial estima crescimento de 1,6% em 2023 e de 2,3% em 2024. Os percentuais são “medíocres”, segundo a entidade, e comparáveis à década de 2010.

“Insuficientes para avançar de forma significativa para a redução da pobreza. A inflação, que para a maioria dos países está dentro dos níveis da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), exigirá esforços continuados para voltar às metas mais baixas anteriormente previstas”, disse.

O relatório também mostrou que a América Latina e o Caribe estão bem posicionados para repensar o caminho de desenvolvimento, porque os níveis de emprego foram quase que totalmente recuperados em relação aos níveis pré-pandemia. No Brasil, a taxa de desocupação chegou ao menor patamar desde 2015.

“As escolas foram reabertas e, com exceções no Caribe, o alto índice de vacinação contra a covid-19 permitiu o retorno à normalidade. Mas a crise ainda deixa marcas que precisam ser superadas. A pobreza monetária caiu de 30% em 2021 para 28,5% em 2022, porém o nível ainda é muito elevado”, disse.

O relatório ainda destaca a necessidade de controle dos gastos públicos e as opções políticas fiscais. Em média, 4,4% do PIB –ou 17% dos gastos públicos– da região são desperdiçados atualmente em transferência mal planejada, práticas ruins de aquisições e políticas ineficientes de recursos humanos.

“Administrar os encargos mais elevados da dívida decorrente da crise e criar espaço fiscal suficiente para investimentos que promovam o crescimento, requer a cuidadosa consideração de novas fontes de receita, bem como o melhor uso dos gastos existentes. Em média, 17% do gasto público poderiam ser economizados e, em 2/3 dos países, essas economias poderiam eliminar os déficits orçamentários atuais”, afirmou William Maloney, Economista Chefe do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe.