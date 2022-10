Veja o Vídeo: HOMEM ARREMESSA BOTIJÃO DE GÁS NA CABEÇA DE POLICIAL E FOGE

Um homem arremessou um botijão de gás na cabeça de um soldado da Polícia Militar, de 28 anos, durante uma abordagem policial, em São Paulo (SP). Outro policial foi ferido na perna com uma tijolada na mesma situação. A violência foi flagrada por uma câmera de segurança.

O caso aconteceu no último sábado, 1º, na Rua das Harpas, na Vila Medeiros, zona norte da Capital, por volta das 21h. Os policiais foram acionados para atender uma ocorrência e, no local, se depararam com outra equipe realizando uma abordagem a um indivíduo que aparentava estar armado. Ao chegarem, os policiais foram surpreendidos por uma aglomeração de moradores que impedia a ação policial.

Um dos PMs foi atingido na cabeça por um botijão de gás e desmaiou. Ele foi levado ao Hospital Vereador José Storopolli, onde permaneceu internado. O autor conseguiu fugir em seguida.

Policial desmaia após ser atingido por botijão de gás

Outro PM foi atingido na perna por um tijolo, e ficou ferido. Ele foi socorrido e realizou exames de corpo delito, e foi liberado logo depois.

A polícia investiga quatro pessoas, com idades entre 28 e 30 anos. O caso foi registrado como resistência, incitação ao crime, lesão corporal e tentativa de homicídio, pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã), que requisitou perícia.