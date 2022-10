Evento: ESCOLAS E CMEIS ORGANIZAM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA A SEMANA DA CRIANÇA

Celebrado oficialmente em 12 de outubro, o Dia das Crianças será marcado por uma série de atividades especiais nas 50 escolas e 44 Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) de Foz do Iguaçu. Cada unidade de ensino desenvolveu uma programação, com brincadeiras, festas à fantasia, oficinas e gincanas. Algumas também vão aproveitar a data para encontros com as famílias, piqueniques e exposições dos alunos.

O Centro Escola Bairro Érico Veríssimo, no Jardim São Paulo, iniciou a programação nesta quarta-feira (05) e seguirá com as atividades recreativas até o dia 11, terça-feira. Lanches especiais, Dia do Cabelo Maluco, festa a fantasia e brinquedos infláveis são algumas das atrações. O Centro de Convivência fica anexo à Escola Municipal Érico Veríssimo, que atende 250 crianças do 1º ao 5º ano.

No Cmei Rosa Cirilo de Castro, no Profilurb II, a programação começa na segunda-feira (10) às 14h com o Dia da Família e oficina de artes com pinturas em tela coletiva; na terça (11) as crianças participam de atividades recreativas e danças; na quinta-feira (13), após o feriado de Nossa Senhora Aparecida, será dia de brinquedos infláveis e cama elástica e para encerrar as atividades, na sexta-feira (14), os alunos participam de uma festa à fantasia e acompanham apresentações circenses. Todos os alunos também receberão pacotinhos com surpresas de Dia das Crianças.

No Cmei Professora Nídia Benitez, na Vila Solidária, os pequenos participarão de brincadeiras, festa à fantasia, terão o dia do cinema e receberão diversas lembrancinhas. Durante toda a próxima semana, a alimentação também será diferenciada nos Centros de Educação Infantil, com bolos caseiros, milk shake, saladas de frutas, biscoitos e sorvetes saudáveis – tudo organizado pelas nutricionistas da Secretaria da Educação.

A Escola Parigot de Souza, região central da cidade, reservou o dia 14 de outubro (sexta-feira) para as comemorações, que contarão com cama elástica, brinquedos infláveis e lanches especiais. As atividades começam às 13h.

Na Escola Elói Lohman, no Jardim Congonhas, a direção organiza gincanas, futsabão, exposições artísticas, cinema e atividades recreativas com brinquedos infláveis e cama elástica entre segunda e sexta-feira da próxima semana, nos períodos da manhã e da tarde.

Na Escola Gabriela Mistral, no Jardim Lancaster, a programação começa no dia 17, com brinquedos infláveis e uma série de atividades recreativas. Neste sábado (08) a escola organiza uma festa aberta a comunidade para arrecadar fundos para o Dia das Crianças.