Objetivos: BOLSONARO SE REÚNE COM ZEMA POR APOIO NA CORRIDA AO PLANALTO

O presidente e candidato à reeleição pelo PL (Partido Liberal) à Presidência da República, Jair Bolsonaro, conversa daqui a pouco, a partir das 8h30, no Palácio da Alvorada em Brasília, com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que no último domingo (2) foi reeleito para mais quatro anos no cargo com 56% dos votos.

Os dois vão fechar apoio de Zema para a disputa ao Palácio do Planalto. O governador já vinha dando declarações públicas de que não concorda com as administrações petistas.

Zema disse ontem que “é preciso evitar que o desastre do passado se repita novamente”, uma referência às administrações do PT em Minas Gerais e do governo Dilma, que, na visão de Zema, provocaram grandes prejuízos para o setor público.

Bolsonaro costura acordos políticos por reeleição

Minas Gerais é um estado decisivo na disputa do segundo turno. Na primeira rodada, o candidato do PT à Presidência, o ex-presidente Lula, venceu com uma margem apertada.

Foram cerca de 4 pontos percentuais a mais de votos do que os dados ao presidente Jair Bolsonaro, que precisa de uma vitória em Minas para conquistar a reeleição.