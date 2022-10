Planejamento: PREFEITURA DE FOZ QUER EVITAR TRANSTORNOS DURANTE DUPLICAÇÃO DA BR-469

Com o início das obras de duplicação, o prefeito Chico Brasileiro determinou estudos para evitar congestionamentos na alta temporada e feriados prolongados na BR-469, a Rodovia das Cataratas. A intenção é minimizar os transtornos a moradores e aos turistas ao percorrer o único acesso rodoviário ao Centro de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu. Os trabalhos devem durar 18 meses.

A duplicação da Rodovia das Cataratas é um antigo pleito da população e do trade turístico de Foz do Iguaçu. A melhoria na infraestrutura vai acabar com as filas de ônibus e veículos de passeio, comuns na alta temporada. Antes da pandemia, quando o atrativo registrou a visitação histórica de mais de dois milhões de visitantes, a demora para chegar ao portão da Cataratas do Iguaçu chegava a duas horas.

Ao determinar a elaboração de um plano contra congestionamentos, Chico Brasileiro disse que Foz do Iguaçu está ciente dos transtornos enquanto durarem as obras. “Daí a necessidade de fazer este planejamento a partir de agora, com antecedência”, ressaltou.

Na avaliação do prefeito, as filas para chegar ao Parque Nacional, acabam gerando impacto negativo à principal atividade econômica do Destino Iguaçu. “Serão problemas temporários, mas os benefícios serão permanentes”, completou Chico Brasileiro.

Projeção

Foz do Iguaçu se prepara para uma movimentação turística histórica no verão 2022-2023, o primeiro do pós-covid. Muitos hotéis, incluindo aqueles instalados ao longo da rodovia, já estão com reservas confirmadas para o período. “A intenção do prefeito é provocar o menor aborrecimento ao turista”, explicou o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli.

“Já estamos conversando com o pessoal da empresa que vai executar a duplicação e também do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), que é responsável pela fiscalização”, informou. Os trabalhos no local tiveram início na última semana e estão concentrados em um trecho próximo ao acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

Contexto

A duplicação da Rodovia das Cataratas é resultado da parceria entre Governo do Paraná, governo federal e a Itaipu Binacional. As obras na BR-469, que devem durar 18 meses (um ano e seis meses), serão executadas pelo Consórcio Dalba/Bandeirantes. O investimento previsto é de R$ 129,6 milhões.

A melhoria da infraestrutura será executada no trecho de 8,7 quilômetros do trevo Carimã (acesso para a Ponte Tancredo Neves, na fronteira com a Argentina) até o portal de entrada do Parque. O projeto prevê implantação de vias marginais, passeios, ciclovia, uma nova ponte sobre o Rio Tamanduá.

Também estão incluídos passa-faunas para animais silvestres, iluminação com LED e quatro viadutos, incluindo um de acesso ao Aeroporto Internacional. Está prevista ainda a restauração e conservação do pavimento da BR-469 durante a execução da obra. Neste primeiro momento serão executados os serviços de limpeza de camada vegetal próxima à rodovia.