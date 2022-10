Apontamento ANP: LITRO DO ETANOL REGISTRA MENOR PREÇO EM DOIS ANOIS

O valor do etanol caiu nas últimas semanas e chegou a menos de R$ 3 por litro em determinadas cidades do Brasil. Este preço é o menor desde agosto de 2020. Com isso, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o álcool é mais vantajoso do que a gasolina em sete estados e no Distrito Federal. Dados da ANP apontam que entre 25 de setembro e 1º de outubro os motoristas que abasteceram os veículos com etanol na Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba e São Paulo, fizeram uma boa opção.

Nesses estados, o preço do etanol equivaleu, no máximo, a cerca de 70% do valor da gasolina, percentual para compensar o menor rendimento. Na atualização da semana passada, a ANP informou que o litro do álcool mais barato no país foi achado em Cuiabá, a R$ 2,67. Já o preço médio do combustível foi de R$ 3,37 por litro, uma queda acumulativa de 31% desde que houve os cortes nos impostos federais e estaduais sobre os combustíveis e as reduções do preço de venda nas refinarias da Petrobras. Inclusive, o preço da gasolina registra 35% de queda acumulativa.