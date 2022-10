Assista: VÍDEO MOSTRA AVIÃO DERRAPANDO NA PISTA DO AEROPORTO DE CONGONHAS

Uma câmera do site Clima ao Vivo, instalada em um prédio nas proximidades do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, registrou o momento em que o avião de pequeno porte derrapou na pista logo após o pouso. O incidente ocorreu na tarde deste domingo, 9, por volta das 13 horas, e prejudicou o funcionamento do aeroporto. A liberação da ocorreu por volta das 23h15 do mesmo dia, nove horas depois do ocorrido. No vídeo, é possível observar o momento em que o avião toca na pista. Em seguida, a aeronave começa deslizar e soltar uma fumaça branca. O avião parou na cabeceira na pista. Veja o vídeo:

Vídeo mostra o momento em que o Learjet sofreu o incidente no Aeroporto de Congonhas. Nas imagens do canal Clima ao Vivo, gravadas a partir de um hotel próximo ao aeroporto, é possível observar o momento em que o pneu do trem de pouso estoura e o avião sai derrapando. pic.twitter.com/zVos91LUWH — Modo Avião 🛩💚💛 (@_modoaviao_) October 10, 2022

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o incidente ocorreu por causa de um pneu do trem de pouso traseiro que estourou. Dois tripulantes e três passageiros estavam dentro do avião e ninguém se feriu. Ele veio de Foz do Iguaçu, no Paraná. Por conta do ocorrido, pelo menos 140 voos precisaram ser suspensos ou cancelados. Deste número, 73 partiriam do local e outros 67 chegariam no aeroporto. Filas se formaram no saguão do campo de aviação e algumas companhias orientavam os passageiros.