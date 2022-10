Oportunidade: SENAC OFERECE CURSOS GRATUITOS PRESENCIAIS EM FOZ DO IGUAÇU

O Senac de Foz do Iguaçu, em parceria com o Governo do Estado, abriu vagas gratuitas para cursos presenciais em diversas áreas. A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Agência do Trabalhador, está auxiliando na divulgação das vagas.

Os cursos disponíveis são: Bases da cozinha, preparo de pães artesanais, práticas de trabalho para manicure e pedicure, qualidade no atendimento ao cliente, e comunicação assertiva aplicado a vendas.

Cada curso tem seu horário e dias a ser realizado. A programação divulgada pelo Senac segue o seguinte cronograma:

Curso – Bases da Cozinha

Período: de 09/11 a 07/12

Horário: de segunda a sexta-feira, das 15h às 18h.

Link para inscrição: https://www.pr.senac.br/cursos/index.asp?uep=6&tc=202200150

Curso – Preparo de Pães Artesanais

Período: de 24/11 a 12/12

Horário: de segunda a sexta, das 19h às 22h

Link para inscrição: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=6&tc=202200149

Curso – Práticas de Trabalho da Manicure e Pedicure

Período: de 03/11 a 09/12

Horário: de segunda a sexta, das 14h às 17h

Link para inscrição: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=6&tc=202200147

Curso – Qualidade no Atendimento ao Cliente

Período: de 17/10 a 04/11

Horário: de segunda a sexta, das 19h às 22h

Link para inscrição: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=6&tc=202200146

Curso – Comunicação assertiva aplicada a vendas

Período: de 22/11 a 09/12

Horário: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link para inscrição: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=6&tc=2022001523.

O número de vagas é ilimitado. Dúvidas podem ser tiradas através do telefone (45) 98432-4329 ou 0800 643 6346 e/ou via Whatsaap (45) 3521-6200.

O Senac Foz está localizado na R. João Rouver, 160 – Centro, Foz do Iguaçu – PR, 85851-300. O atendimento é realizado das 08h às 21h30.