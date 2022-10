Paradoxo: FOME CRESCE ENQUANTO COMMODITIES BATEM RECORDES NA AMÉRICA LATINA

Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, entre outros países da região, continuaram a impulsionar a produção e a exportação de commodities nos últimos anos. No primeiro semestre de 2022, as exportações do agronegócio brasileiro, principalmente de carne, soja e café, totalizaram US$ 79,3 bilhões, um aumento de 29,4% e considerado um novo recorde para o semestre.

Esse crescimento tem sido atribuído principalmente ao aumento dos preços dos alimentos, significativamente afetados pela guerra na Ucrânia, pelo descontrole nas cadeias de produção e pela influência nos preços dos fertilizantes e da energia, bem como pelos efeitos da pandemia.

No Congresso Brasileiro do Agronegócio, de 2018, Alan Bojanic, então representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura no país, disse que o Brasil tinha “condições para ser o celeiro do mundo”, citando o crescimento positivo de seus mercados de grãos e carnes.

A exportação se tornou mais atraente para os produtores de commodities nos últimos anos, pois a desvalorização do real brasileiro trouxe mais competitividade fora do que dentro do país.

As exportações do agronegócio argentino também trazem mais dólares do que nunca. O relatório da Bolsa de Valores de Rosário (BCR), principal mercado agrícola do país, diz que a agricultura contribuiu com US$ 65 de cada US$ 100 exportados no primeiro semestre de 2022. No total, um recorde de US$22 bilhões foi trazido ao país nesses seis meses através da exportação de grãos, cereais e subprodutos.

Produzimos alimentos para 400 milhões de pessoas, mas parece que nenhuma delas vive aqui

Mas, como no resto da América Latina, a insegurança alimentar, a subnutrição e a fome continuam a crescer na Argentina.