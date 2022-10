Turismo no Pantanal: CONHEÇA O BIOMA QUE É TEMA DA NOVELA DAS 9

O Pantanal oferece várias opções para fazer turismo de natureza e o local também possui hotéis para se hospedar com infraestrutura completa

A novela Pantanal, exibida pela Rede Globo, se tornou um grande sucesso de audiência nos últimos meses. E assim, as paisagens do Pantanal chamaram a atenção dos telespectadores pela sua beleza e biodiversidade.

O último capítulo da novela vai ao ar na sexta-feira da semana que vem, dia 07 de outubro. Mas, ao contrário da fala da personagem Juma: “quero me ir embora”, que viralizou nas redes sociais, não é preciso se despedir para sempre desse destino.

Biodiversidade e atrativos do Pantanal

Neste local clássico de ecoturismo no Brasil, é possível conhecer o Pantanal de forma aprofundada, e em especial, sua biodiversidade.

Vale lembrar que ela está presente dentro e fora d’água, com uma flora e fauna de mais de 2 mil espécies, incluindo: aves, mamíferos, répteis, peixes e anfíbios. E, tanto no período da seca como da cheia, a jornada oferece grandes aventuras e atividades próximas à natureza.

As principais atividades por lá são a pesca esportiva, passeios de barco, focagem noturna, safáris fotográficos, trilhas e cavalgadas. Mas a observação dos animais em seu habitat natural é a grande experiência de turismo do Pantanal. Durante essa experiência, encontre jacarés, capivaras, tuiuiús, araras azuis e, claro, onças-pintadas.

Conhecendo o Pantanal Norte e Sul

Para quem ainda não conhece, o Pantanal é dividido entre: Pantanal Norte, onde ficam as cidades Cáceres, Poconé e Barão do Melgaço; e Pantanal Sul, que abriga Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho.

No Pantanal Norte, vale fazer o passeio pela estrada Transpantaneira e conhecer o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense, que ocupa uma área de 130 mil hectares. Já no Pantanal Sul, inclua no roteiro um passeio pela Estrada-Parque, que no período da seca é feito com veículo 4×4 e, durante a cheia, de barco.

Por sua vez, para um pôr do sol deslumbrante, o Morro do Paxixi é acessível por meio de uma trilha e oferece um mirante com bela vista.

Conforto em meio à natureza pantaneira

Além das grandes belezas naturais, o Pantanal também conta opções de estadia que garantem conforto durante a viagem. A região possui hospedagens de alto nível, com infraestrutura completa e serviços personalizados em meio aos mais belos cenários.

Conheça a seguir duas indicações da agência online de viagens Zarpo:

O Araras Eco Lodge fica na cidade pantaneira de Poconé. O hotel oferece comodidades incríveis para relaxar, incluindo piscina climatizada com bar molhado, sala de leitura e torres de observação. Além disso, dispõe de pensão completa, com café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar inclusos. A estadia é de muito conforto, com quartos com varanda e rede, ar-condicionado e ventilador.

Outra opção é a Pousada Piuval, que garante uma experiência única no Pantanal. Ela oferece uma infraestrutura de lazer completa, com piscina com atendimento do bar, sala de jogos, playground e redário. Já as suítes são equipadas com TV, ar-condicionado, ventilador, frigobar, secador de cabelo e amenities.

Vale destacar que, em ambos os hotéis, é possível contratar experiências como passeios a cavalo, de barco, trilhas e safáris fotográficos.