Tragédia: HOMENS FICAM ILHADOS APÓS PONTE DESPENCAR COM CAMINHÃO

Um caminhão foi levado pela correnteza após a ponte que ele transitava despencar nesta terça-feira (11), na região de Linha do Cedro, no Oeste de Santa Catarina. Apesar do susto, o Corpo de Bombeiros informou que ninguém se feriu.

De acordo com a equipe de resgate, o caminhão já havia sido arrastado pela correnteza e não se encontrava mais no local quando os socorristas chegaram.

Segundo os bombeiros, no momento que a ponte se rompeu, apenas o motorista estava dentro do veículo. Os dois colegas de trabalho dele, que haviam saído minutos antes para analisar o local, ajudaram o condutor a sair do caminhão.

Uma outra pessoa que passava com seu carro no momento da queda também estava ilhada quando os socorristas chegaram no lugar. As vítimas foram retiradas em segurança por uma tirolesa às margens do rio. Um cabo de aço ejetado da viatura foi ancorado pelos homens em uma árvore.

O Oeste Catarinense está sendo fortemente afetado pelas chuvas nos últimos dias. Segundo a PMRv (Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina), 22 rodovias foram parcialmente ou totalmente interditadas nesta terça-feira (11). Os principais motivos são problemas causados por água na pista e quedas de barreiras.

Veja algumas estradas interditadas em Santa Catarina:

A rodovia SC-480, nos quilômetros 84 e 64 estão com a pista parcialmente interditada devido a água e lama sobre o asfalto. No primeiro trecho já se iniciaram os trabalhos para a retirada e remoção dos materiais. Quatro residências ficaram totalmente alagadas e um carro ficou submerso na frente de uma delas.

A ponte entre Bom Jesus e Xanxerê precisou ser avaliada pela Defesa Civil e a Polícia, pelo motivo da água já estar próxima do asfalto. Caso a chuva não pare, a possibilidade da via ser interditada não é descartada

Em Tangará, 15 trabalhadores ficaram ilhados em uma empresa devido ao tranbordamento da água do Rio Bonito. Eles saíram do local com ajuda de uma equipe do Corpo de Bombeiros, que os retirou do local com um barco.

Em Tangará, a prefeitura mobilizou equipes para abrirem espaços para a água ser escoada e evitar maiores danos.