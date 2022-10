Estudos Dizem: AMÉRICA LATINA TEM 94% MENOS ANIMAIS DO QUE EM 1970

O relatório Planeta Vivo 2022, produzido pela ONG WWF (World Wildlife Fund), mostrou uma redução de 69% na população de animais selvagens de 1970 a 2018. A região que apresentou a maior baixa foi a América Latina, com queda de 94%. Eis a íntegra do estudo em inglês (10 MB).

Em 2º lugar no ranking aparece a África, com queda de 66% na população animal. O continente é seguido por Ásia Pacífico (-55%), América do Norte (-20%) e Europa e Ásia Central (-18%).

De acordo com o estudo, de 1% a 2,5% dos animais monitorados já foram extintos desde 1970. Atualmente, 1 milhão de plantas e animais estão ameaçados de extinção.

As populações de água doce registraram o declínio mais alarmante, com queda de 83% nos últimos 52 anos. A perda de habitat e as barreiras nas rotas de migração representam cerca de metade das ameaças.

O LPI (Índice Planeta Vivo, na sigla em inglês) monitora 32.000 populações de 5.230 espécies de mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios em todo o mundo. Em relação ao relatório anterior, de 2020, foram acrescentadas 11.000 novas populações, de 838 novas espécies, sendo 575 no Brasil.

Só no país, foram analisadas 3.269 populações de 1.002 espécies. O estudo identificou ameaças a símbolos nacionais, como o boto cor-de-rosa, onça e tatu-bola, além de corais e lagartos.

Em geral, o desmatamento para expansão da terra cultivada é a maior ameaça à natureza, “destruindo ou fragmentando os habitats naturais de muitas espécies de plantas e animais em terra, água doce e no mar”, apontou o relatório.

Para mitigar parte dos danos, a equipe da WWF reforçou a necessidade de limitar o aquecimento a 1,5°C, conforme o Acordo de Paris. A ONG prevê que as mudanças climáticas se torne a maior causa da perda de biodiversidade nas próximas décadas.