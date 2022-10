Lazer & Diversão: CENTRO DE CONVENÇÕES DE FOZ TEM AGENDA REPLETA ATÉ FINAL DE 2022

O Centro de Convenções de Foz do Iguaçu (Ceconfi) está com a agenda cheia de eventos até o final deste ano. São diversas atrações que serão realizadas no espaço, entre eventos de dança, de música, esportivos, entre outros.

Nesta semana mesmo já tem evento rolando. Começou na quarta-feira (12) segue até o dia 16 o Campeonato Sulamericano de Orientação 2022, realizado por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em parceria com a Federação Internacional de Orientação (IOF), a Confederação Brasileira de Orientação (CBO) e a Federação Paranaense de Orientação do GRESFI/Clube de Orientação Cataratas do Iguaçu. Participam do evento cerca de 150 atletas.

No próximo domingo, dia 16, acontece a 7ª etapa do Circuito Regional de Cicloturismo. O evento começa às 6h, com a confirmação de inscrições e café da manhã, e saída às 07h50, além do almoço ao meio-dia e sorteio de brindes. Serão mais de 1.500 atletas da região oeste, com a possibilidade de dois percursos, de 26 e 48 km.

Na sexta-feira, dia 21, no auditório do Ceconfi, a partir das 08h, será realizada uma palestra de educação ambiental, em parceria com o Colégio da Polícia Militar de Foz do Iguaçu, além de uma caminhada pelo camping, com uma trilha de 872 m. No sábado, dia 22, é a vez do show da banda de rock CPM 22. Ainda no mesmo dia, a partir das 23h, acontece uma festa rave.

No dia 29 de outubro, será realizado no Centro de Convenções o evento Foz in Dance, da Associação Mundial de Dança e Confederação Internacional Americana de Profissionais de Dança. O evento contará com cursos internacionais de diversas modalidades de dança da tríplice fronteira, das 09h às 22h.

Em novembro, a agenda no Ceconfi segue com o X Business, entre os dias 11 a 14, o maior evento de negócios empresariais, com networking da América do Sul e a presença de personalidades como os empresários Felipe Titto, João Kepler, Jorge Kotz, Caito Maia e Boca Rosa.

No dia 6 de novembro será a vez do evento Tuning Show Automotivo, campeonato de som de carros. No dia 19, no salão principal, será realizado um evento para 2 mil pessoas, organizado pela União Municipal da Assembleia de Deus de Foz do Iguaçu.

Na quarta-feira, dia 20, o espaço do Centro de Convenções receberá o Mega Encontro Pancadão, encontro automotivo. Dia 26 de novembro, acontece mais uma festa rave. E, no dia 11 de dezembro, o espaço do Centro de Convenções recebe mais uma edição do evento Tuning Show Automotivo.

Fernando Maraninchi, diretor-presidente do Ceconfi, ressalta que o centro, atualmente, é uma sociedade de economia mista, cujo principal acionista é o município de Foz do Iguaçu. “O espaço passou por uma ampla reestruturação e remodelagem para a realização de eventos. A expectativa é das melhores. Estamos nos preparando para receber eventos de diversos setores. Em 2023, a expectativa é seguir no mesmo ritmo deste final de ano”.

A agenda completa dos eventos que acontecerão nos espaços do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu está disponível no site oficial do Ceconfi: https://www.ceconfi.com.br/#/site/agendas. Telefone para contato: (45) 3529-6900 / (45) 3529-6900 – atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.