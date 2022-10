Meio Ambiente: MATO GROSSO REGULAMENTA DRENAGEM EM ÁREAS ÚMIDAS

A regularização de atividades de drenagem em áreas úmidas caminha a passos largos em Mato Grosso. Fruto de resolução aprovada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema-MT), a proposta foi publicada em setembro no Diário Oficial do Estado. Na última sexta-feira (7), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) publicou o Termo de Referência (TR) que ainda regulamenta drenos já instalados, o que também estava previsto na resolução do Consema-MT. A norma é alvo de questionamentos de especialistas e ambientalistas, que apontam riscos de potencial impacto ambiental e possibilidade de regularização de drenos ilegais. O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) também elabora nota técnica para rebater a proposta.

As áreas úmidas fornecem serviços ecossistêmicos essenciais para a natureza, economia, saúde e bem-estar de populações humanas. Entre eles, o ciclo da água, conservação da biodiversidade, regulação climática e fornecimento de alimentos. Além disso, esses ambientes também promovem a mitigação e a adaptação a mudanças climáticas (pela grande capacidade de estocar carbono), o controle de inundações e de secas, a recarga de aquíferos, a filtragem e purificação de águas, entre outros.

Com a resolução nº 45/2022 do Consema-MT, em linhas gerais, fica permitido em áreas úmidas de Mato Grosso, a regulamentação tanto de drenos antigos quanto de novos, por meio de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). A resolução também dispõe sobre o uso sustentável, preservação, conservação e recuperação dessas áreas. Ao mesmo tempo, porém, a norma estabelece procedimentos para o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras localizadas em áreas úmidas – conforme aquelas enquadradas como de baixo e médio nível de poluição na resolução nº41/2021 do Consema-MT e no Decreto nº1.268/2022. Em todos os casos, a regra não se aplica para atividades situadas na Planície Alagável do Pantanal.

Ainda de acordo com a norma, as obras de drenagem estão permitidas em áreas com ocorrência de Plintossolos, com teor de argila maior que 15%, conforme parâmetros definidos pela norma. Entretanto, esse tipo de solo ocupa cerca de 1,5 milhão de hectares do estado, o que corresponde a 9% do território mato-grossense, contingente considerado extremamente grande por especialistas. “A presença de drenos nestes locais representa a ‘morte’ do solo em face de uma característica peculiar: esse tipo de solo contém uma substância ferrosa que só é maleável com a presença de água. Ao se retirar a água, ele endurece completamente”, disse, em setembro, Herman Oliveira, secretário-executivo do Fórum Mato-grossense de Meio Ambiente (Formad).

Com o TR recém publicado pela Sema-MT, os interessados já podem acessar os documentos, estudos, planos, projetos e programas ambientais necessários para obter licenças de operação em áreas úmidas. O objetivo da regularização é o exercício da atividade agropecuária no estado. Isto é o que diz a própria Sema-MT.

“Não é uma resolução protetiva, é uma resolução permissiva, uma resolução para regularizar as drenagens que já foram feitas ilegalmente”, disse a promotora de Justiça Ana Luíza Ávila Peterlini, durante o Workshop “Drenagem artificial em Áreas Úmidas no Estado de Mato Grosso”, realizado em julho deste ano.

Na época, o evento discutiu os impactos do uso de drenagens artificiais em áreas úmidas de Mato Grosso e subsidiou dois inquéritos civis em andamento na unidade ministerial, que investigam a ausência de procedimento para licenciamento ambiental de obras de drenagem e omissão de Mato Grosso no controle e fiscalização dessa atividade, considerada de alto impacto ao meio ambiente.

“Já existem muitos drenos nessas áreas. Estão cada dia mais fazendo pra entrar com a agricultura, com a soja dentro dessas áreas”, relata a ((o))eco Cátia Nunes da Cunha, pesquisadora sênior do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Áreas Úmidas (INAU). Ela explica que o que ocorre, muitas vezes, é que o proprietário, além de destruir áreas úmidas em sua propriedade, também drenam e pedem outorga para irrigação. “Isso não tem lógica”, acrescenta.

O estado de Mato Grosso possui três grandes áreas úmidas, sendo elas: Pantanal do Paraguai, Guaporé e Araguaia. Juntas, elas abrigam 5,434 drenos, que correspondem a aproximadamente 4,9 mil quilômetros de extensão (considerando a estrutura retilínea e não a área atingida) — amplitude superior à distância de Oiapoque a Chuí em linha reta. As informações constam em levantamento realizado pelo Centro de Apoio Técnico à Execução (Caex) Ambiental do MPMT, em parceria com a Sema-MT.

Conforme apurou ((o))eco, para contestar a resolução do Consema-MT, uma nota técnica está sendo elaborada pela 15ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente Natural de Cuiabá. Além de rebater a norma, o documento deve apontar os potenciais danos ambientais que podem ocorrer a partir da interferência em ecossistemas frágeis, como os de áreas úmidas.

Apesar de não dispor sobre a planície alagável do Pantanal, a pesquisadora do INAU diz que a regulamentação de drenagens em áreas úmidas também pode exercer pressão sobre o bioma, além das outras áreas mencionadas acima. “Porque [lá] também já está havendo dreno”, finaliza Cunha.

((o))eco entrou em contato com a Sema-MT para apontar os questionamentos em torno do assunto. Em nota, a pasta disse que os interessados no licenciamento de drenos terão que apresentar o EIA/RIMA, que terá os critérios técnicos analisados pela Sema-MT. Se a atividade estiver em área frágil ou que possa causar dano ambiental, a construção não será licenciada.

“O TR elaborado pela Sema é para regularizar drenos já existentes, sendo que os que se encontram em áreas consolidadas também precisam seguir as condições impostas na regulamentação do Consema. Drenos localizados em áreas frágeis e sensíveis deverão ser tamponados”, acrescentou a pasta, citando como exemplos aqueles que se encontram dentro de Área de Proteção Ambiental (APP) de uma propriedade.

Quanto ao Pantanal, a Sema-MT enfatizou que o órgão ambiental não licencia drenos no bioma. “A construção é proibida por Lei”, disse a pasta.