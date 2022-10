Segurança: CASAL SUSPEITO DE FURTAR LOJAS DE SHOPPING DA CAPITAL É PRESO PELA GM

Um casal suspeito de furtar várias lojas de um shopping de Curitiba foi preso nesta quinta-feira (13). A Guarda Municipal (GM) encontrou a dupla depois de denúncias sobre os furtos que eles vinham fazendo na região do bairro Portão. Com eles, foi apreendida grande quantidade de produtos levados de lojas.

O guarda municipal Roberto Kuss contou que a equipe patrulhava próximo ao Terminal do Portão quando os guardas foram parados e avisados dos furtos que estavam acontecendo.

O homem foi contido. O veículo e o casal foram vistoriados, e os guardas se impressionaram com a quantidade de produtos que encontraram dentro do carro.

“Grande quantidade de produtos de várias lojas, com preço e inclusive com o botão antifurto. Primeiro eles disseram que tinham comprado, depois pesquisamos com as lojas e verificamos que se tratava de furto”.