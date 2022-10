Acidente: HOMEM É ENCONTRADO MORTO DENTRO DE RIO

Um homem foi encontrado morto dentro de um rio no início da manhã desta sexta-feira (14), na cidade de Enéas Marques, no Sudoeste do Paraná. A vítima estava presa às ferragens de um veiculo Corolla.

As informações apontam que o acidente aconteceu durante a noite, quando o motorista trafegava pela PR-471. No trecho entre os municípios de Enéas Marques e Nova Esperança do Sudoeste aconteceu o acidente.

O condutor perdeu o controle da direção saiu da pista, capotou em uma ribanceira e caiu dentro do rio.



Carro cai dentro de rio

O Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão foi acionado, mas quando chegou no local, a vítima, que ainda não foi identificada oficialmente, já estava morta.

Foi necessário o auxílio de um guindaste para erguer o automóvel e liberar o corpo da vítima que estava preso às ferragens. Durante os trabalhos, a rodovia ficou fechada para a passagem de veíuclos.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.