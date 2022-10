Evento: CORRIDA DO TURISMO SERÁ NA ITAIPU BINACIONAL

A 2ª edição da Corrida do Turismo já tem data marcada: será no dia 6 de novembro (domingo), na área da Itaipu Binacional. A largada será no Centro de Recepção de Visitantes, às 07h30. Além dos trajetos de 5 km e 10 km, os participantes também podem optar pela caminhada de 5 km de percurso.

“O turismo está na vida das pessoas que precisam do lazer e do relaxamento para cuidar da saúde física e mental e priorizam a qualidade de vida, além de criar conexões com lugares e pessoas”, comenta a organizadora do evento e diretora do Instituto Ecoprojetar, Ana Biesek.

Este é o intuito do Instituto Cisne Branco e o Instituto Ecoprojetar com a realização da 2ª edição da Corrida do Turismo de Foz do Iguaçu. “Um dos nossos objetivos é a criação de atividades esportivas e sociais para motivar a prática da atividade física e turística”, diz Ana.

A recepção dos atletas começa a partir das 06h da manhã no Centro de Visitantes da Itaipu e o evento está programado para encerrar às 11h, incluindo entrega das premiações.

A primeira edição da corrida foi no Parque Nacional do Iguaçu e teve como temática as características da unidade de conservação. Nesta edição, o tema da hidrelétrica vai marcar medalhas, troféus, camisetas e painel para fotos. “Sem dúvida, esta é uma oportunidade para os participantes que vão correr num dos mais destacados atrativos turísticos da Terra das Cataratas”, afirma Ana Biesek.

A organização do evento esportivo estima a participação de mil participantes provenientes de Foz do Iguaçu, região trinacional e cidades próximas. A prova também é familiar e inclusiva, com a participação de homens, mulheres e portadores de necessidades especiais.

“O intuito desta ação é gerar legado através do fortalecimento da corrida de rua, com o objetivo de inserir o evento no calendário de eventos do município. Também queremos promover a divulgação turística, além de criar o desejo de participação e, ao mesmo tempo, possibilitar aos atletas a oportunidade de conhecer ou rever a Maravilha do Mundo Moderno, a Itaipu Binacional”, completa Ana Biesek.

Temas e premiação

Conforme o regulamento da corrida, serão premiados os cinco primeiros colocados na categoria Geral Masculino e Feminino 10km, os três primeiros colocados na categoria Geral Masculino e Feminino 5km, os três primeiros colocados na categoria Turística Masculino e Feminino 10km, e os três primeiros colocados na categoria Advogado Masculino e Feminino 5km. Também haverá premiação para o primeiro colocado por faixa etária.

O primeiro colocado na categoria geral de 10 km e categoria turística receberá troféu e um pacote no Recanto Cataratas Thermas Resort &Convention, com duas diárias em um apartamento categoria luxo para duas pessoas com café da manhã e jantar. As colocações seguintes vão receber troféu e ingresso para o passeio de barco do Macuco Safari. Todos os participantes do evento concorrem ao sorteio de um pacote do Hotel Recanto Cataratas e ingressos em atrativos turísticos.

Entrega do kit atleta

Visando a integração dos países e dar mais conforto aos atletas inscritos na corrida, a entrega de kits será realizada uma semana antes, nos dias 28 e 29 de outubro de 2022, no Shopping Del Este, localizado junto à aduana de Ciudad del Este/PY. Para os atletas que não conseguirem retirar o kit nesta data, será entregue no dia 05 de novembro, em Foz do Iguaçu.

Como fazer a inscrição?

As inscrições podem ser feitas pelo sitewww.minhasinscrições.com.br ou pelo Whatsapp (45) 99916-7578.

Empresas parceiras

O evento tem o apoio de uma série de instituições e empresas, como a Prefeitura de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Shopping Del Este, Rede Massa, Atacado Games, Recanto Cataratas Thermas Resort &Convention, Terra Nova, Visit Iguassu, Macuco Safari/Katamaram, Pioneer Inter Shop, Empório da Vila, Supermercado Muffato, Sanepar, Plena Forma Academia, Sandalo Cursos e Treinamentos, B.ON, CosmetareDermocosméticos e Nutraceuticos, Ali Awaleh, Restaurante Vila Morello, GDia, Almanaque, Portal Fronteiras, Carambola, Silvanacanalmkt, Tarobá Construções, Instituto Despertando Talentos.