Visita: FOZ DO IGUAÇU RECEBE EX-MINISTRA DA CULTURA DA LETÔNIA

Representantes da Prefeitura de Foz do Iguaçu receberam nesta semana uma comitiva da Letônia, país da região nordeste da Europa, na Fundação Cultural. O grupo é chefiado pela ex-ministra de Cultura e deputada do Parlamento Europeu, Dace Melbãrde, que faz a primeira visita ao Brasil, e está fazendo visitas a cidades brasileiras para estabelecer parcerias nas áreas de cultura e educação.

Com a equipe da Fundação Cultural e da prefeitura, foram debatidas a importância da promoção da cultura e da realização dos festivais culturais, que possibilitam a multiculturalidade e o intercâmbio educacional.

“O município busca desenvolver festivais que promovam a multiculturalidade presente na região, destacando os inúmeros aspectos em que a arte e cultura se expressam”, disse o presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues.

As visitas da comitiva, segunda Dace, buscam estabelecer um primeiro contato com os centros culturais das cidades. Ela destacou a importância de órgãos bem articulados na promoção da cultura.

“Estamos buscando conhecer e estabelecer esses primeiros contatos na intenção de estabelecer alianças que permitam explorar parcerias culturais e enlaces de intercâmbios, e a execução de programas culturais e educacionais em parceria com as cidades”.

O encontro foi articulado pela Diretoria de Assuntos Internacionais de Foz do Iguaçu, visando novas parcerias, como o intercâmbio cultural, educacional e acadêmico.

Participações

O encontro contou com a participação de Ruta Muktupavela, reitora da Academia Letã de Cultura; Valdis Muktupãvels, músico oficial do Parlamento Europeu; do diretor de Assuntos Internacionais de Foz do Iguaçu, Jihad Abu Ali; da diretora de Cultura da Fundação Cultural, Thaísa Praxedes; da diretora de Administração, Cleonice Griebel; do diretor de Projetos e Captação de Recursos, Alexandre Barbosa; e representantes da Comunidade Leto-brasileira em Foz do Iguaçu.