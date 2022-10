Pesquisa: BOLSONARO TEM 51,2% DOS VOTOS VÁLIDOS

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), lidera em intenções de voto para o segundo turno, de acordo com levantamento do Instituto Veritá, que está entre os institutos que mais acertaram os resultados das pesquisas eleitorais no primeiro turno. Segundo os dados da pesquisa estimulada (em que são apresentados os nomes dos candidatos), Bolsonaro tem 51,2% dos votos válidos contra 48,8% do também candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesse cenário, 2,6% dos entrevistados disseram que vão votar em branco ou anular o voto. Já 2,3% não responderam. Os dados do instituto foram divulgados neste domingo (16).

Já na pesquisa espontânea, em que os eleitores não são informados sobre os candidatos, Bolsonaro também está à frente. O atual presidente aparece com 47,3% dos votos, enquanto Lula tem 44,9%. Os indecisos são 6,5% dos entrevistados e 1,4% vai votar em branco ou nulo. No cenário em que se excluem os votos brancos e nulos, o presidente aparece com 51,2% dos votos válidos, e Lula, com 48,8%.

A pesquisa ouviu 5.528 eleitores em 219 municípios brasileiros das 27 unidades da Federação, entre 11 e 15 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º BR-04850/2022. O levantamento foi feito por iniciativa do próprio instituto de pesquisas.

Dos entrevistados, 47,1% são homens, e 52,9%, mulheres. Além disso, 30,7% das pessoas ouvidas têm até o ensino médio e 31,3% concluíram o nível superior. Confira todos os resultados:

Pesquisa nacional voto espontâneo

Jair Bolsonaro (PL): 47,3%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 44,9%

Indecisos: 6,5%

Brancos e Nulos: 1,4%

Pesquisa nacional voto estimulado

Jair Bolsonaro (PL): 48,7%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 46,4%

Indecisos: 2,3%

Brancos e Nulos: 2,6%

Pesquisa estimulada votos válidos

Jair Bolsonaro (PL): 51,2%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 48,8%.