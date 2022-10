Foz do Iguaçu: DUAS MULHERES MORREM EM GRAVE ACIDENTE

Um grave acidente de trânsito foi registrado no início da manhã desta segunda-feira (17) e deixou duas mulheres mortas e uma em estado gravíssimo, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. As vítimas estavam em um Fiat Palio, que ficou completamente destruído após atingir a fachada de uma mercearia, na região central da cidade.

Segundo informações de testemunhas repassadas à Polícia Militar (PM), o Palio seguia pela contramão na rua Mato Grosso, perto da Guarda Mirim, quando perdeu o controle e atingiu um comércio. Populares também revelaram que havia um outro veículo em alta velocidade, na contramão, que teria se envolvido na colisão. Entretanto, nenhum outro automóvel foi encontrado no local. Câmeras de segurança podem auxiliar na investigação.

Com o impacto, o carro ficou bastante danificado e uma das paredes da mercearia foi destruída. A via do acidente possui sentido único e os automóveis estariam em alta velocidade.

De acordo com informações do repórter Fidel Alvarenga, da RICtv, três mulheres estavam no Fiat Palio, sendo que duas morreram no local. A outra passageira foi encaminhada em estado gravíssimo a um hospital da cidade. As vítimas têm idade entre 22 e 27 anos.

Devido ao acidente, a rua Mato Grosso está interditada. A orientação aos motoristas é que busquem rotas alternativas Veja fotos: