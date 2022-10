Justiça: POLICIAIS ACUSADOS DE ENVOLVIMENTO NA MORTE DE GENIVALDO SANTOS SÃO PRESOS

Os policiais rodoviários federais acusados de envolvimento na morte de Genivaldo de Jesus Santos durante uma abordagem, em Sergipe, foram presos. A informação é da Justiça Federal do estado. William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolpho Lima Nascimento estão presos no Presídio Militar de Sergipe, em Aracajú, capital do estado. A prisão foi efetuada nesta sexta-feira, 14, após os agentes se apresentarem de maneira voluntária à Polícia Federal (PF).

A decisão foi proferida após o Ministério Público Federal (MPF) efetuar uma representação pela prisão do agentes pelos crimes de abuso de autoridade, tortura e homicídio qualificado. De acordo com a Justiça Federal, a prisão foi determinada pelo magistrado titular da 7ª Vara Federal – Subseção Judiciária de Estância, Rafael Soares Souza. Segundo o texto, os três realizaram exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), passaram por uma audiência de custódia e foram levados para o presídio.

O caso ocorreu no município de Umbaúba. Genivaldo foi abordado pelos policiais rodoviários após ser visto pilotando uma moto sem capacete. No entanto, durante a abordagem, ele foi colocado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e submetido à inalação de gás lacrimogêneo. Um vídeo que circulou pela internet na ocasião mostrou a ação. Uma fumaça branca escapava pelas frestas do porta-malas, enquanto Genivaldo se debatia e gritava no interior do veículo. A certidão de óbito apontou que o homem morreu por asfixia e insuficiência respiratória.