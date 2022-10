Oportunidade: FOZ DO IGUAÇU TERÁ SEGUNDO FEIRÃO DE EMPREGOS

Em dois meses, Foz do Iguaçu terá seu segundo feirão de empregos com vagas abertas na hotelaria, bares, restaurantes, e congêneres. O SindHotéis e o Sindicato dos Trabalhadores em Turismo farão, na próxima sexta-feira (21), mais um mutirão no salão paroquial da Igreja Matriz.

“É um mutirão para vagas de trabalho na hotelaria e para a gastronomia (bares, restaurantes, churrascarias, cantinas, cafés, etc. Por enquanto, vamos oferecer cerca de 400 vagas, o mesmo número que ofertamos no primeiro feirão em agosto”, disse Marcelo Martini, presidente do SindHotéis.

“O primeiro feirão que fizemos foi um sucesso, conseguimos 385 novas oportunidades de trabalho. O setor de turismo deve dispor agota de mais 400 vagas, fora as já encaminhadas pela Agência do Trabalhador neste período”, disse o diretor da Agência do Trabalhador, Luciano Castilha. “Ainda temos vagas em mais de 50 profissões do mercado do trabalho”, completou.

Castilha recomenda que, antes de se dirigir até o local, que os interessados pelas vagas liguem para verificar se elas ainda estão disponíveis. O número é (45) 3545-5450. Para se candidatar é necessário ir à agência na rua Xavier da Silva, 834, Centro. O atendimento é das 7h30 às 13h30.

O feirão de empregos da próxima sexta-feira, segundo Martini, já faz parte do plano de ação junto com o STTHFI, o que inclui também cursos para capacitação e qualificação dos trabalhadores do setor. “Temos vagas e cursos que garantem uma boa remuneração aos colaboradores, além de tudo o que está previsto na CLT: 13º, férias, FGTS, vale alimentação e atendimento à saúde”.

Vagas

Em menos dois meses, o setor do SindHotéis deve preencher 800 vagas de emprego. “Formalizar a entrada no mercado de trabalho permite também a ascensão profissional já que o nosso setor é muito dinâmico e volta a crescer de forma constante”, completou.

No primeiro feirão, em agosto, foram encaminhadas oportunidades para 385 vagas entre os 400 trabalhadores que procuraram o salão paroquial da Igreja Matriz São João Batista. Foram vagas de camareira, atendente e auxiliar de barman, restaurante e cozinha, “Neste feirão, os trabalhadores sem experiência poderão fazer inscrição para três cursos: camareira, recepcionista e auxiliar de cozinha”.

“Muitas pessoas perderam o emprego e buscam uma nova colocação no mercado de trabalho, beneficiando também os empresários que buscam por novos colaboradores”, completou.

O feirão deverá ser acompanhado pela feirão a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil, o Procon e o Senac.

Mutirão

Já na próxima terça-feira (18), o hotel Bourbon Cataratas fará um mutirão de empregos das 8h30 às 13h30. Serão 40 vagas disponíveis, dez efetivas e mais de 30 temporárias. Além disso, o hotel também vai cadastrar profissionais para vagas extras, aquelas de contrato diário.

Os candidatos devem comparecer na Avenida das Cataratas, 2345, na Vila Yolanda, com currículo, documentos pessoais e carteira de trabalho. Mais informações no telefone (41) 3501-5780 ou pelo e-mail contato@b2bhotel.com.br.