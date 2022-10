Ataques: UCRÂNIA DIZ QUE 30% DE SUAS ESTAÇÕES DE ENERGIA FORAM DESTRUÍDAS PELA RÚSSIA EM UMA SEMANA

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta terça-feira que 30% das estações energéticas do país foram destruídas desde o dia 10 de outubro, quando o Kremlin realizou maciços bombardeios por toda a Ucrânia em repúdio ao ataque que derrubou um trecho da ponte que liga a Península da Crimeia à Rússia continental. De acordo com autoridades locais, ao menos três cidades viram novos ataques nas últimas horas, também mirando infraestruturas energéticas às vésperas do inverno boreal.

Em uma postagem em seu Twitter, Zelensky caracterizou a estratégia de Moscou como “mais um tipo de ataques terroristas russos”:

“Mirar em infraestruturas de energia e críticas. Desde 10 de outubro, 30% das estações de energia da Ucrânia foram destruídas, causando apagões maciços pelo país”, afirmou o presidente. “Não há espaço para negociações”.

Após bombardeios que deixaram nove mortos na segunda — cinco deles em Kiev, após ataques com drones kamikazes comprados do Irã — novos episódios voltaram a ser registrados nesta terça, inclusiva na capital, mirando novamente infraestruturas energéticas. Na capital, houve três ataques a uma usina na margem esquerda” do rio Dniéper, disse Kirilo Tymoshenko, vice-chefe do Gabinete presidencial, nas redes sociais.

O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, falou de explosões no distrito de Desniansky, no Nordeste da capital, que atingiram “infraestrutura crítica”. Ao menos duas pessoas morreram na cidade, e o fornecimento de água e energia foi interrompido em alguns pontos, segundo o Ministério Público ucraniano.

“As Forças Armadas russas (…) executaram um ataque com mísseis contra uma instalação de abastecimento de energia na margem esquerda da capital, Kiev. De acordo com as informações preliminares, duas pessoas morreram uma ficou ferida”, afirmou o MP em um comunicado.

Timoshenko relatou ainda dois atentados contra uma instalação de energia em Dniéper, no centro do país, que resultaram em “danos graves” e deixaram bairros inteiros sem luz. Também houve ataques a uma instalação de energia em Yitomir, uma cidade a oeste de Kiev. O incidente, disse o governo local, forçou a interrupção do abastecimento de água e energia.

No Leste do país, uma “empresa industrial” em Kharkov também foi atacada, disse o prefeito, Igor Terejov, que relatou “duas séries de explosões” em um intervalo de cinco minutos.

Além dos episódios de segunda, no fim de semana, projéteis atingiram áreas residenciais, um depósito de combustível e uma torre de energia em Belgorod, deixando ao menos três mortos. No sábado, uma ação a tiros descrita como “terrorista” por Moscou deixou 11 mortos no campo de treinamento do distrito militar de Uest, na mesma região.