A BetaBlocks anunciou uma parceria com a TresPontoZero.io, para criar as premiações e certificados de presença em NFT para a edição 2022 do MMA Innovate Brasil, um dos maiores do ecossistema de marketing empresárial. A celebração pertence à MMA LATAM, capítulo Latino-Americano da maior entidade de marketing integrado à tecnologia do mundo.

Os Smarties Brasil – premiação que reconhece campanhas de marketing com impacto de negócios apoiadas em tecnologia, criatividade e inovação – terá sua versão este ano com troféus em NFTs. Os tokens digitais contarão com quatro artes exclusivas e animadas pelo artista Adhemas Batista, representando as categorias de troféus (Bronze, Prata, Ouro e Grand Prix).

“Acreditamos na democratização do ecossistema de ativos digitais utilizando a tokenização como sinônimo de utilidade. Nesse sentido, entendemos que a dinâmica de implementação aplicada no MMA Innovate é um exemplo a ser seguido por qualquer organização que deseja aumentar o engajamento com seus públicos, agregando valor por meio de inovação e tecnologia”, diz Roberto Machado, CEO e Co-fundador da BetaBlocks.

Em uma dinâmica inédita para premiações do setor, os NFTs darão acesso a uma comunidade exclusiva para os ganhadores do prêmio, o Smarties Winners Circle, para compartilhar aprendizados com outros vencedores, além de acesso a benefícios e conteúdos personalizados a serem disponibilizados ao longo dos próximos meses.

NFTs

Em outra ação, como forma de aumentar o engajamento e interatividade, todos os participantes do evento receberão um certificado de presença em NFT, que poderá ser resgatado no espaço da BetaBlocks / TresPontoZero, no Grand Hyatt, em São Paulo.

“Nesse caso, por meio das NFTs, a web 3.0 permite destravar um sem-número de experiências e vantagens para colecionadores, além do viés artístico, criando um

verdadeiro canal de aproximação entre marcas e pessoas. Os que resgatarem seus certificados de participação no MMA Innovate e os premiados no Smarties Brasil terão uma obra de arte original, assinada por um artista consagrado, e acesso a comunidades e benefícios exclusivos”, diz Paulo Martinez, sócio e cofundador da TresPontoZero.io.

O Innovate trará tendências de futuro e de consumo e irá promover discussões sobre moda, criatividade, representatividade, jornada do consumidor, games como agentes transformadores das novas gerações, e-commerce, utilização de dados na indústria esportiva e na construção de peças criativas e o etarismo – lógica social que impede o mercado de abraçar grandes oportunidades de carreira e consumo.

Grandes nomes como Nuno Lopes Alves, country manager da Visa no Brasil, Patricia Borges, CMO da Diageo, Christiane Rego, CMO da GM, Igor Puga,CMO do Santander, Daniella Brissac, VP de Marketing da Johnson & Johnson, André Scaciota, Head de Mídia do Itaú, Viviane Pepe, Diretora de Comunicação da Avon, estilista Isaac Silva e a apresentadora Ana Paula Padrão, se juntam a outras personalidades de grande relevância no mercado brasileiro para levantar essas conversas em dois palcos: “Innovate” e “Conectades”.

