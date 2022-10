Foz do Iguaçu: PREFEITURA DA CIDADE CONTRIBUI COM A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NA CIDADE

Dois eventos esportivos realizados neste fim de semana em Foz do Iguaçu contaram com o apoio da Prefeitura Municipal para a organização e infraestrutura. A Meia Maratona Internacional das 3 Fronteiras e o 7º Circuito Regional de Cicloturismo reuniram centenas de participantes e marcaram novamente a capacidade da cidade para a realização de competições.

De acordo com o prefeito Chico Brasileiro, a realização de provas esportivas na cidade consegue aliar as belezas naturais e as grandes obras presentes na cidade para criar cenários únicos.

“Essas duas provas tinham como cartão de visitas os grandes cenários e as peculiaridades da fronteira, o que torna cada evento ainda mais especial. Temos um grande prazer em contribuir para a realização de eventos tão importantes como esses”, frisou o prefeito.

Provas pela cidade

Durante a meia maratona, a Prefeitura de Foz cedeu apoio logístico, como a utilização do prédio da Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos para a área de recuperação dos participantes, além de ofertar uma ambulância para emergências e garantir um tráfego seguro aos corredores, com fiscalização de trânsito feita pelo Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans e Guarda Municipal.

O percurso da prova começou em Cidade do Leste, passando por Foz do Iguaçu e com chegada no Marco das Três Fronteiras de Porto Iguaçu.

Ainda no domingo, os ciclistas do Circuito Regional de Cicloturismo se reuniram no Centro de Convenções antes de iniciarem os percursos que tiveram as Cataratas do Iguaçu como uma das belezas do trajeto.