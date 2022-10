Imunização: UNIDADES DE SAÚDE FUNCIONAM ATÉ AS 20H PARA VACINAÇÃO DE ADULTOS E CRIANÇAS

As Unidades Básicas de Saúde de Foz do Iguaçu estão com atendimento ampliado esta semana para a atualização vacinal de adultos e crianças. O funcionamento até as 20 horas segue um cronograma determinado pela Secretaria Municipal da Saúde e integra a “Estratégia de Vacinação nas Fronteiras”, do Ministério da Saúde, cujo objetivo é melhorar os indicadores de cobertura vacinal e evitar novos casos de doenças imunopreveníveis.

– Nesta terça-feira (18), estarão abertas até as 20h as seguintes Unidades de Saúde: Profilurb II, Morumbi II, Jardim São Paulo II, Jardim América, Três Lagoas e Cidade Nova.

– Na quarta-feira (19): UBS Padre Monti, Jardim São Paulo I, Maracanã, Lagoa Dourada e Cidade Nova.

– Na quinta-feira (20): UBS Carimã, Campos do Iguaçu, Portal da Foz, Jardim América, São João, Cidade Nova.

– Na sexta-feira (21): Profilurb I, São Roque, Vila Yolanda, Três Bandeiras e Cidade Nova.

– No sábado (22), todas as 29 UBSs estarão abertas das 9h às 15h para a vacinação de moradores e estrangeiros. Na unidade do Cidade Nova haverá a ação em parceria com os clubes de Rotary, com a oferta de brinquedos infláveis, pipoca, gelinho e algodão doce para as crianças.

“As ações vem para fortalecer as políticas de vacinação e atualizar as cadernetas da população que vive nas regiões de fronteira. Além disso, precisamos ampliar a cobertura contra a paralisia infantil, que em Foz do Iguaçu atingiu somente 53%”, afirma a coordenadora do Programa de Imunização, Adriana Izuka.

Estão sendo ofertadas todas as doses de rotina, que integram o Calendário Nacional de Vacinação, e são disponibilizadas conforme a faixa etária, além de vacinas contra a gripe (Influenza), Covid e as gotinhas contra a paralisia infantil para crianças de até 4 anos.