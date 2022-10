Projetos: DIA PARA ERRADICAÇÃO DA POBREZA; “DIGNIDADE PARA TODOS NA PRÁTICA”

As Nações Unidas querem que seus Estados-membros comprometam-se com a missão de tornar a pobreza um tema do passado.

O chamado faz parte da mensagem do secretário-geral da ONU, António Guterres, para esta segunda-feira, 17 de outubro, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. O tema da celebração em 2022 é “Dignidade para todos na prática”.

A organização estima que 1,3 bilhão de pessoas vivem em diversas situações de pobreza e o chefe da ONU lamentou o retrocesso nesta área visto nos últimos anos.

Guterres destaca que a pandemia de Covid-19 empurrou milhões de pessoas a essa situação, fazendo com que o mundo retrocedesse ao menos quatro anos. As desigualdades aumentam e, dentro dos países, as economias sofrem com perdas de empregos, aumento vertiginoso de preços de alimentos e energia, além das “sombras crescentes de uma recessão global”.

Para o líder das Nações Unidas, a crise atual se juntou às do clima, de conflitos violentos e da dívida, culminando com o atraso no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Sistema financeiro global

Para o secretário-geral, o lema “Dignidade para todos na prática” deve impulsionar uma ação global urgente para travar a pobreza.

As prioridades incluem atuar para investir em soluções centradas nas pessoas em campos como saúde, trabalho, igualdade de gênero, proteção social, transformação de sistemas de alimentação e educação.

Guterres sugere ainda que aumente a atuação para alterar o sistema financeiro global que para ele está “moralmente falido”. As medidas incluem garantir acesso ao financiamento e alívio da dívida para todos os países.

A mensagem pede ainda auxílio para que economias em desenvolvimento façam a transição de combustíveis fósseis para o uso de energia renovável e economias verdes.

O líder da ONU apela ainda ao fim de conflitos, das divisões geopolíticas e promoção da busca da paz.