Promoção Cultural: FUNDAÇÃO CULTURAL OFERTA ESTANDE PARA ESCRITORES LOCAIS E REGIONAIS NA FEIRA DO LIVRO

A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu está ofertando um estande para escritores locais e regionais que queiram expor suas obras na 17ª Feira Internacional do Livro, que acontecerá entre os dias 17 a 24 de novembro, no Clube Gresfi.

Os autores interessados devem realizar a inscrição através do link: https://forms.gle/KbpN6mnK3ZkVuwa69. No formulário também é preciso informar o período de maior disponibilidade para participação no evento.

De acordo com o diretor presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, a oferta de espaços para escritores e artistas locais é uma prática da organização da feira. “Há muitos anos abrimos esse espaço para os autores locais, tanto para lançamento de livros quanto para exposição das obras. É uma forma de estimular a produção literária e evidenciar os escritores locais”, enfatizou Rodrigues.

Lançamentos

Para o lançamento de livros, a Fundação também fornecerá espaços na programação para os autores locais e regionais. Neste caso, a solicitação deve ser feita para o e-mail: feiradolivrodefoz@gmail.com.

Feira do Livro

A 17ª edição da Feira do Livro terá uma extensa programação artística, cultural e literária, com palestras, rodas de conversas, lançamentos de livros, shows e apresentações artísticas.

Uma das novidades deste ano são as oficinas ministradas em parceria com a Unioeste e Unila voltadas a professores das redes pública e privada de ensino, com temas da atualidade e foco no aprimoramento das técnicas de incentivo à leitura. A Banda Mais Bonita da Cidade é uma das atrações da feira e fará o show de encerramento da programação no dia 24.