Segurança: MPR PRENDE 20 PESSOAS E APREENDE ARMAS E MUNIÇÕES DURANTE A OPERAÇÃO PAGAMENTO

Durante a última semana, os policiais atuaram reforçando o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo nas regiões com maior circulação de pessoas, como áreas comerciais, grandes centros, agências bancárias e caixas eletrônicos.

Ao todo, 520 pessoas foram abordadas, além de 80 veículos vistoriados, em diversas regiões da capital paranaense e dos municípios vizinhos, resultando ainda na apreensão de mais de R$ 43 mil, em dinheiro.

O objetivo alcançado com as ações de policiamento presença foi o impedimento de pequenos furtos e roubos corriqueiros nesse início de mês, justamente, por ser um período em que as pessoas costumam ir mais aos bancos e caixas eletrônicos.

O chefe de Estado-Maior do Comando de Missões Especiais, tenente-coronel Anderson Puglia, lembra que o efetivo policial foi aumentado nas regiões em que há o maior número de ocorrências, como explica. “O roubo é um crime que mais incomoda a população, pois, é de grave ameaça para a subtração de qualquer bem das pessoas e a operação serve, justamente, para combater qualquer tipo de crime, independente do local onde ele aconteça”, explicou.

O oficial de Relações Públicas do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRone), 1º Tenente Ivan Demeterko Rodrigues da Costa, ressalta a importância da operação para a segurança da população. “A Polícia Militar pelo BPRone almeja sempre a continuidade das operações visando sempre o bem da população e o combate a criminalidade”.

A Operação Pagamento contou com a participação de dezenas de viaturas e policiais militares e da aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

