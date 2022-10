Evento: CONGRESSO REÚNE ESTADO E MUNICÍPIOS PARA DISCUTIR DESAFIOS PÓS-PANDEMIA

Com mais de 1.500 pessoas, a 36ª edição do Congresso do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná teve início nesta terça-feira (18), em Foz do Iguaçu. O evento, que marca o retorno das atividades presenciais do Cosems e segue até amanhã (20), é considerado um dos mais importantes encontros sobre saúde pública do Estado e do país, tendo como referência, neste ano, o tema “Os desafios da gestão municipal do SUS no período pós-pandemia”.

“Quero ressaltar a importância desse congresso e o seu significado. Por conta da pandemia, tivemos de cancelar dois importantes encontros do Cosems e hoje, graças a efetividade da vacina e das políticas públicas do SUS, podemos nos reunir sem máscaras. O governador Ratinho Junior tem sido enfático na importância não apenas de um olhar para os municípios, mas sim de uma gestão de caráter municipalista, o que tem norteado todas as nossas decisões”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O secretário reafirmou a relevância do SUS para o Estado e destacou os desafios do momento. “Ainda temos muitas questões a serem enfrentadas nesse cenário de pós-pandemia que se aproxima. Cirurgias eletivas, saúde mental, expansão da regionalização da saúde e tantas outras tarefas que tocam diretamente a vida da população. E hoje, com a retomada dos encontros do Cosems, tomamos uma importante iniciativa para efetivar este caminho e avançar ainda mais na defesa do Sistema Único de Saúde”, afirmou Beto Preto.

Além do secretário estadual e dos secretários municipais de saúde, o congresso também conta com especialistas das esferas federal, estadual e municipal, permitindo a criação de grandes mesas de discussões sobre as políticas de saúde.

“Esse é um momento ímpar em que voltamos a reunir presencialmente profissionais de saúde de todo o Paraná para compartilhar experiências, conhecimento e estratégias, promovendo assim a defesa do SUS e de seus princípios e diretrizes. Há 35 anos estamos consolidando o Cosems como referência e hoje temos uma retomada que ficará marcada em sua história”, afirmou o presidente do conselho, Ivoliciano Leonarchik.

Outro destaque do evento foi a Mostra Paranaense de Experiências Exitosas no âmbito do Sistema Único de Saúde: “Paraná mostra o SUS que dá certo”, possibilitando trocas de conhecimento entre trabalhadores de saúde dos municípios paranaenses.

PRESENÇAS – O evento também contou com a presença do prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro; André Pepitoni, diretor financeiro da Itaipu Binacional; Wilames Freire, diretor do Conasems; Rafhael Câmara, secretário de Atenção a saúde, Rangel da Silva, presidente do Conselho Estadual de Saúde do Paraná, Além de prefeitos e lideranças de todo o Estado.