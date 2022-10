Narcotráfico: FORNECEDOR DE DROGAS DA ‘TRAFIGATA’ E COMPARSA MORREM DURANTE OPERAÇÃO

Dois suspeitos morreram em uma troca de tiros na manhã desta quarta-feira (19), durante uma operação da Polícia Militar do Paraná (PMPR), em Curitiba. Os agentes, que cumprem ordens judiciais em nove cidades paranaenses, foram surpreendidos ao entrar em um imóvel localizado em um condomínio no Bairro Alto. No local, um dos alvos seria um homem apontado pela investigação como o principal fornecedor de drogas à Camila Marodim, conhecida como Trafigata.

De acordo com o tenente Klassen, dois suspeitos correram para um quarto quando os policiais acessaram um sobrado. Os indivíduos pegaram duas pistolas e trocaram tiros com os militares. Durante o confronto, os homens foram baleados e não resistiram. Nenhum policial ficou ferido.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram armas e cerca de R$ 15 mil em espécie. A suspeita é que o dinheiro seja oriundo de assalto em bancos.

Operação Babilônia

A operação deflagrada na manhã desta quarta, denominada Babilônia, é uma continuidade da Operação Ostentação, que foi realizada em 2021. Na época, Camila de Andrade Pires Marodim, conhecida como ‘Trafigata’, foi apontada como líder de uma organização criminosa que contava com mais de 30 pessoas. A quadrilha tinha envolvimento em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo.

Entre os alvos da nova operação, que conta com 13 mandados de busca e apreensão, está o suspeito de ser o principal fornecedor de drogas da ‘trafigata’. O homem, vulgo Tato, morreu durante confronto nesta manhã no Bairro Alto. Outro alvo da Operação Babilônia é considerado um dos principais assaltantes de bancos do Brasil.

Confira as cidades onde ocorre a Operação Babilônia:

Curitiba

Colombo

Fazenda Rio Grande

São José dos Pinhais

Campo Largo

Araucária

Piraquara

Quitandinha

Cascavel