Evento: PRIMEIRO ENCONTRO INTERNACIONAL DE POLIGLOTAS DA REGIÃO TRINACIONAL ACONTECE EM FOZ DO IGUAÇU

Foz do Iguaçu vai sediar o 1º Encontro Internacional de Poliglotas na Região Trinacional. O evento tem como objetivo congregar autoridades, instituições e poliglotas da América do Sul e do mundo, a fim de praticar idiomas,celebrar a amizade entre os povos, e debater temas relevantes para o turismo, a educação e a diversidade cultural da fronteira.

O evento é organizado pelo Clube Poliglota Brasil e pela Poliglotize, com o apoio da Prefeitura de Foz do Iguaçu, por intermédio da Diretoria de Assuntos Internacionais do município.

O diretor de Assuntos Internacionais do Município de Foz do Iguaçu, Jihad Abu Ali, conta que o encontro terá a participação de autoridades públicas e representantes institucionais da região trinacional.

“É um evento voltado para os interessados em saber como o poliglotismo e o multiculturalismo podem atender as demandas concretas de suas sociedades. Por sua vez, os poliglotas debaterão como podem aportar soluções para os problemas levantados”, explicou o diretor.

O credenciamento para o evento será feito na sexta-feira, dia 21, às 13h. A abertura e a mesa redonda com autoridades e representantes institucionais será às 14h. O evento é gratuito.

A programação completa está disponível no site: www.encontrodepoliglotas.com. Mais informações, com Otto Mendonça, pelo telefone (61) 99527-1266 ou pelo email organizacao@encontrodepoliglotas.com.