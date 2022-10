Pesquisa: QUAL É O PAÍS MAIS INFELIZ DA AMÉRICA LATINA?

A felicidade é um objetivo humano fundamental. De olho nesse conceito, a Organização das Nações Unidas (ONU) publica, anualmente, o Relatório Mundial da Felicidade. A publicação é realizada pela Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável da ONU, alimentada por dados da Gallup World Poll.

O relatório é produzido com informações de pesquisas globais para revelar como as pessoas avaliam suas próprias vidas em aproximadamente 150 países ao redor do mundo.

Para isso, o conteúdo é baseado nas respostas à principal questão sobre avaliação de vida. Na avaliação, é utilizada a chamada “escada de Cantril”, em que se pede aos entrevistados que avaliem sua própria vida atual em uma escala de zero a 10. Os rankings vêm de amostras representativas nacionalmente entre os anos de 2019 e 2021.

No relatório de 2022, publicado em março deste ano, a Venezuela aparece entre os últimos países latinos da lista da América Latina, ocupando a posição número 108. Na região, é seguida pelo Equador (em 76º lugar), Peru (74), Paraguai (73), Bolívia (71), República Dominicana (69), Colômbia (66), Jamaica (63), Argentina (57), Honduras (55) e El Salvador (49).

Em contrapartida e de acordo com o relatório mundial, o país mais feliz da América Latina e do Caribe é a Costa Rica, que ocupa a 23ª posição do ranking global.

Por meio de um comunicado de imprensa divulgado no mês de publicação do relatório, as autoridades alertaram que a disponibilidade de dados oferece uma oportunidade única de fazer um balanço da realidade. Além disso, as informações podem ajudar os países a elaborar políticas destinadas a alcançar sociedades mais felizes.