Risco: ASTEROIDE QUE ELIMINOU OS DINOSSAUROS DESENCADEOU “MEGATSUNAMI”

Há 66 milhões de anos, um asteroide de quase 14 quilômetros de largura colidiu com a Terra, provocando extinção em massa que eliminou a maioria dos dinossauros e 3/4 das espécies de plantas e animais do planeta.

Agora, os cientistas estão aprendendo que o chamado asteroide Chicxulub também gerou enorme “megatsunami” com ondas de mais de um quilômetro de altura.

Um estudo, publicado no AGU Advances, permitiu aos especialistas reconstruir o impacto do asteroide. Dessa forma, foi possível estimar os efeitos extremos da colisão, que incluiu tsunami global que trouxe inundações ao redor do planeta.

Além de ajudar a reunir detalhes sobre o fim dos dinossauros, os pesquisadores disseram que as descobertas oferecem informações sobre a geologia do final do período Cretáceo.

“Este foi um tsunami global. Todo o mundo viu isso”, disse Molly Range, cientista da Universidade de Michigan, nos EUA e pesquisadora correspondente do estudo.

A equipe descobriu que, após o impacto do asteroide, haveria aumentos extremos no nível da água em duas fases: A onda da borda e as ondas subsequentes do tsunami.

“Se você acabou de jogar uma pedra em uma poça, há aquele respingo inicial. Essa é a onda de aro”, disse Range. Essas ondas podem ter atingido uma altura inconcebível de 1,6 km – e isso antes do tsunami realmente começar, estima o estudo.

“Então, você vê efeito de cunha com a água sendo empurrada simetricamente para longe (do local do impacto)”, disse Range, observando que o asteroide Chicxulub atingiu o Golfo do México, ao norte do que é atualmente a Península de Yucatán.

Modelado a perturbação da altura da superfície do mar do tsunami, em metros, quatro horas após o impacto do asteroide

“Acalmou-se o suficiente e a cratera se formou”, disse Range. Foi nessa época que o tsunami começou a atravessar o oceano na velocidade de um jato comercial.

“Os continentes pareciam um pouco diferentes”, disse Range. “A maior parte da costa leste da América do Norte e a costa norte da África viram facilmente ondas de mais de 8 metros. Não havia terra entre a América do Norte e a América do Sul, então a onda foi para o Pacífico.”

Range comparou o episódio ao Tsunami de Sumatra em 2004, que se seguiu a um terremoto de magnitude 9,2 na Escala Richter na costa oeste do norte de Sumatra. Mais de 200 mil pessoas morreram.

O megatsunami de mais de 60 milhões de anos tinha 30 mil vezes mais energia do que o que ocorreu em 2004, disse Range.

Para simular o megatsunami, a equipe de cientistas usou um hidrocódigo – programa de computador tridimensional que modela o comportamento dos fluidos.

Os programas hidrocódigos funcionam quebrando digitalmente o sistema em série de pequenos blocos semelhantes a blocos de Lego e, em seguida, calculando as forças que atuam sobre ele em três dimensões.

Os pesquisadores basearam-se em pesquisas anteriores e assumiram que o meteoro tinha diâmetro de 14 quilômetros e densidade de cerca de 2.643 kg/m³ – aproximadamente o peso de um homem adulto médio espremido dentro de um volume do tamanho de uma caixa de leite. Isso significa que todo o asteroide provavelmente pesava cerca de 907,1 trilhões de quilos.

Depois que o hidrocódigo produziu simulação dos estágios iniciais do impacto e os primeiros dez minutos do tsunami, a modelagem foi entregue a um par de modelos desenvolvidos pela NOAA para lidar com a propagação do tsunami pelos oceanos globais. O primeiro foi chamado MOM6.

“Inicialmente, começamos a usar o modelo MOM6, modelo oceânico para todos os fins, não apenas de tsunami” disse Range. A equipe foi forçada a fazer suposições sobre a batimetria, ou forma e inclinação do fundo do mar, bem como a profundidade do oceano e a estrutura da cratera do asteroide.

Essas informações, juntamente com a forma de onda do tsunami do modelo de hidrocódigo, foram enviadas para o MOM6. Além de construir um modelo, os pesquisadores do estudo revisaram evidências geológicas para estudar o caminho e o poder do tsunami.

Amplitude máxima da onda do tsunami, em centímetros, após o impacto do asteroide há 66 milhões de anos

O coautor de Range, Ted Moore, encontrou evidências de grandes rupturas na camada de sedimentos em planaltos no oceano e costas em mais de 100 locais, apoiando os resultados das simulações do modelo do estudo.

A modelagem previu velocidades de fluxo de tsunami de 20 centímetros por segundo ao longo da maioria das costas em todo o mundo, mais do que suficiente para perturbar e erodir os sedimentos.

Os pesquisadores disseram que as descobertas geológicas adicionaram confiança às suas simulações de modelo. No futuro, a equipe espera saber mais sobre a quantidade de inundações que acompanharam o tsunami.

“Gostaríamos de olhar para a inundação, o que não fizemos apenas com este trabalho atual”, disse Range. “Você realmente precisa conhecer a batimetria e a topografia.”