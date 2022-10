Segurança: DRONES DO IRÃ NA UCRÂNIA; UE PREPARA SANÇÕES E CONSELHO DE SEGURANÇA SE REÚNE

A União Europeia (UE) preparava sanções contra o Irã, acusado de proporcionar à Rússia drones armados no âmbito do conflito na Ucrânia, enquanto o Conselho de Segurança da ONU se reunia nesta quarta-feira a portas fechadas para discutir o assunto.

Estados Unidos, França e Reino Unido – integrantes permanentes do Conselho de Segurança – solicitaram a sessão para expressar alarme pelos envios de drones, que, segundo funcionários ocidentais, violam uma resolução da ONU, embora a Rússia tenha poder de veto para bloquear um eventual pedido de novas sanções.

A Ucrânia denunciou ataques da Rússia com drones iranianos e avança em sua intenção de cortar relações com Teerã. Irã e Rússia negam o uso de drones e Teerã diz que deseja um diálogo com a Ucrânia. A União Europeia, no entanto, afirmou hoje ter confirmado que o Irã proporcionou drones à Rússia.

Em Bruxelas, a porta-voz da diplomacia europeia, Nabila Massrali, anunciou nesta quarta-feira ter reunido “provas suficientes” que demonstram que os drones utilizados pela Rússia contra a Ucrânia foram proporcionados pelo Irã, e disse que o bloco estava preparando sanções e “uma resposta clara, rápida e firme”.

Uma lista à qual a AFP teve acesso indica que o bloco planeja sanções contra três altos funcionários militares, entre eles o general Mohammad Hossein Bagheri, chefe de pessoal das forças armadas do Irã. As medidas punitivas também afetariam a fabricante de drones Shahed Aviation Industries, uma empresa aeroespacial vinculada à poderosa Guarda Revolucionária iraniana.

Espera-se que essas sanções sejam aprovadas nesta quinta-feira, antes de uma reunião de cúpula da UE em Bruxelas. O Exército ucraniano afirmou hoje que havia derrubado mais de 220 drones de fabricação iraniana em pouco mais de um mês.

Segundo os Estados Unidos, o Conselho de Segurança irá ouvir um especialista sobre a transferência dos drones. “Transmitiremos essas preocupações graves com a aquisição de veículos aéreos não tripulados do Irã pela Rússia, em clara violação da Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU”, expressou o porta-voz do Departamento de Estado americano, Vedant Patel.

Funcionários ocidentais afirmam que os drones iranianos são uma evidência de que a Rússia, historicamente um dos maiores exportadores de armas do mundo, viu seu arsenal diminuir bastante pelas perdas no campo de batalha.

A proibição da resolução sobre a venda de armas convencionais do Irã expirou em 2020, apesar das tentativas reiteradas do governo americano do então presidente republicano Donald Trump para mantê-la em vigor.

Contudo, a resolução ainda proíbe, até outubro de 2023, qualquer transferência que possa beneficiar os mísseis balísticos iranianos com capacidade nuclear, a menos que haja permissão do Conselho de Segurança.

As supostas transferências de armas acontecem no momento em que o Irã enfrenta uma pressão crescente por sua repressão aos protestos mais generalizados em anos, motivados pela morte de Mahsa Amini, 22, detida pela “polícia da moral” iraniana.

Os Estados Unidos divulgaram informações da inteligência segundo as quais os drones iranianos falharam com frequência e a Rússia também recorreu à Coreia do Norte. Segundo relatos, a China negou os pedidos de envio de armas.

Nenhuma decisão é esperada após a reunião de hoje do Conselho de Segurança.