Sob Pressão: LIZ TRUSS RENUNCIA COMO PRIMEIRA-MINISTRA DO REINO UNIDO

Liz Truss anunciou sua renúncia ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido nesta quinta-feira, 20.

Em meio a crise política, Truss decidiu abrir mão de líder do Partido Conservador em um rápido anúncio em Londres.

A primeira-ministra ficou pouco mais de um mês no cargo. Nesse tempo, Truss foi responsável por apresentar um plano econômico que aprofundou a crise, assustou os mercados e causou brigas dentro do Partido Conservador.

No anúncio, ela tentou justificar o programa econômico, mas reconheceu não ter mais condições para governar.

“Tínhamos uma visão de uma economia com impostos baixos e alto crescimento para o Brexit”, afirmou na frente de Downing Street.

“Reconheço que, dada a situação, não posso cumprir o mandato para o qual fui eleita pelo Partido Conservador”, acrescentou. “Falei com Sua Majestade, o Rei, para anunciar que estou renunciando ao cargo de líder do Partido Conservador”.

Debandada

Há seis semanas no cargo, Truss viu sua popularidade despencar rapidamente por causa do plano financeiro, que causou a queda do secretário de Finanças, Kwasi Kwarteng.

Na quarta-feira, em um sinal de indisciplina partidária, mais de dez deputados conservadores pediram a renúncia de Truss — que também viu a sua ministra do Interior, Suella Bravermam, desembarcar do governo.

(Da Redação com Terra.com/AFP & AP – Foto: Reuters)