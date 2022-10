Polêmica: PAI COLOCA CIGARRO NA BOCA DO FILHO DE 4 ANOS E CAUSA POLÊMICA NO PARANÁ

Um vídeo de um pai oferecendo cigarro para o filho de apenas 4 anos causou polêmica nas redes sociais nesta semana. A gravação, feita na região de Maringá, no noroeste do Paraná, mostra o homem tentando colocar um cigarro na boca do menino. Nas imagens também é possível ver a criança com um canudo nas mãos, perto de um prato com pó branco, que pode ser cocaína.

No vídeo a criança aparece bastante animada e dança uma música com o pai. Não é possível ter certeza que o garoto tragou o cigarro ou teve contato com outras drogas. O canudo que o menino segura levanta a suspeita sobre o consumo de cocaína no local. Assista:

Polícia investiga caso de criança com cigarro

O caso da criança com um cigarro foi denunciado à Polícia Civil do Paraná e está sob cuidados do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria). A delegada Karen Nascimento contou que fez contato com a mãe do garoto e que um processo foi instaurado.

“Faz três semanas que ele (criança) não tem contato com o genitor então não caberia a prisão em flagrante, apenas a instauração do inquérito e o que é mais importante neste momento, que é que a criança não tenha mais contato, não vá mais a casa do genitor”, contou a delegada.

Karen ainda detalhou as penas que o suspeito pode ser condenado. “Ele já incorreu na prática do crime previsto no artigo 243, no Instituto da Criança e do Adolescente, que é fornecer substâncias que causam dependência física ou química, que prevê pena de 1 a 4 anos de prisão”, completou.

Segundo a Polícia Civil, o pai da criança está sem ter contato com o filho há mais de 20 dias. O homem conta com passagens pelo sistema prisional e recentemente foi liberado da prisão.