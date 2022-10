Foz do Iguaçu: CONGRESSO DAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE AMPLIA DEBATE DO SUS DURANTE TRÊS DIAS DE EVENTO

Temas relevantes do Sistema Único de Saúde (SUS), como o financiamento da saúde pública e experiências exitosas dos municípios paranaenses, pautaram o XXXVI Congresso Estadual de Secretarias Municipais do Estado do Paraná, encerrado na quinta-feira (20). O encontro aconteceu no Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort e foi recorde de público, com mais de 1.500 inscritos.

A volta do maior evento de saúde pública do Estado do Paraná, após a pandemia, foi comemorada pelos membros dos Conselhos Regionais de Secretários Municipais de Saúde (Cresems) que também tiveram oportunidade de conhecer Foz do Iguaçu, o principal destino turístico do estado.

O prefeito Chico Brasileiro disse que o congresso teve um significado duplamente importante para todos. “Após um período de incertezas, podemos novamente nos reunir para discutir a saúde pública, aqui em Foz do Iguaçu, que tem como principal eixo econômico o turismo de lazer e de eventos. O sucesso desse encontro é de todos”, disse o prefeito.

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, participou dos três dias de evento e também mencionou a importância da retomada do congresso. “É uma grande satisfação participar desse evento. Foz é a síntese do turismo brasileiro. Estamos dando mais um passo adiante”, disse, ressaltando a oportunidade de debater o SUS nesse cenário.

A urgência de reavaliação do custeio do SUS e os gargalos históricos, acentuados com a pandemia, pontuaram as principais mesas de discussão. Mas foi a troca de experiências com a publicização das práticas inovadoras que deram certo em seus municípios, que cada congressista levou de volta para casa no final do evento.

A secretária de Saúde, Jaquelline Tontini, destacou a interação entre os participantes e a contribuição que um evento desse porte dá aos gestores públicos. “Oportunidade única de aprendizado”, avaliou. “Foi um encontro de muita reflexão. Saímos mais fortalecidos para continuar trabalhando pela qualidade dos serviços de saúde e na busca de soluções para os problemas enfrentados no dia a dia”.

Premiação

Com 409 trabalhos inscritos e 106 selecionados, durante a solenidade de encerramento foram premiados aqueles que se destacaram em diferentes áreas da saúde. O prêmio é uma homenagem a Luzia Tiemi Oikawa, secretária-executiva do Conselho de Secretarias Municipais do Estado do Paraná, que faleceu em 2021.

A equipe do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (Cresems), da 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, foi o grande destaque do encontro, com maior número de experiências. O painel “Consultórios de Incentivo e Apoio ao Aleitamento Materno na Atenção Primária com o uso de Laserterapia” (Ponta Grossa) foi um dos premiados na categoria experiência destaque na Macrorregião Leste.

“Melhor em Casa: Uma estratégia de cuidado Integral em município de pequeno porte” pontuou pela Macrorregião Oeste. Na Macrorregião Noroeste, a experiência vencedora foi do município de Astorga, “Programa Saúde na Escola: Fazendo a diferença na vida das crianças e do município de Astorga”.

Na Norte, a ênfase ficou para Tomazina com a experiência “Atendimento do Pé Diabético compartilhado entre enfermagem e fisioterapia”. “Não Passe Sufoco” (Cidade Gaúcha) foi a experiência de maior destaque.