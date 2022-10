Foz do Iguaçu: SEMANA LIXO ZERO NA CIDADE TERÁ OFICINAS EDUCATIVAS E AÇÕES DE LIMPEZA EM AFLUENTES DE RIOS URBANOS

A partir da próxima segunda-feira (24), a Secretaria de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu dará início às ações da Semana Lixo Zero. Até o dia 28 de outubro, a pasta irá desenvolver uma série de iniciativas para sensibilização dos iguaçuenses em relação ao descarte correto dos resíduos.

Entre as atividades, estão ações de limpeza em nascentes e extensão de rios. Na segunda, a partir das 8h, as equipes da Prefeitura estarão em um dos afluentes do Rio Boicy, na Vila Brás. Ao longo da semana também serão atendidas outras regiões ao redor da cidade.

O Centro de Educação Ambiental do Iguaçu (CEAI) irá realizar dois módulos do Curso Educação Ambiental na Administração Pública – Agenda 2030 e seus ODS – Educação Infantil, apresentar a maquete O caminho dos resíduos em Foz do Iguaçu aos visitantes do CEAI.

As residências que participam do programa da Coleta Seletiva de forma assídua também receberão uma placa identificando-as como parceiras do programa.

Ações contínuas

O Município possui programas e ações contínuas relacionadas à gestão integrada de resíduos, educação ambiental e limpeza de rios urbanos e as ações da Semana Municipal Lixo Zero vêm somar forças do governo, comunidade e demais instituições.

“A programação tem como temática a gestão dos resíduos nos órgãos públicos e comunidade, com ações educativas que promovem a sensibilização quanto à redução da geração, a geração consciente e a destinação final adequada dos resíduos. O Município possui programas e ações contínuas relacionadas à gestão integrada de resíduos, educação ambiental e limpeza de rios urbanos e as ações da Semana Municipal Lixo Zero vêm somar forças do governo, comunidade e demais instituições”, disse a secretária de Meio Ambiente, Angela Meira.

Semana Lixo Zero

As ações integram ao movimento Lixo Zero Paraná, em especial na última semana de outubro, com ações locais. Em Foz do Iguaçu a “Semana do Lixo Zero” foi instituída e incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município por meio da Lei Municipal nº 5.099, de 03 de maio de 2022.