Investimento: PREFEITURA TEM 12 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA

As melhorias nas unidades de ensino da rede municipal de Foz do Iguaçu não param de acontecer. Já foram onze Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) entregues pela gestão nos últimos anos e o 12º está em construção na região do Angatuba, com 50% das obras concluídas. Este será o maior Cmei do município, com capacidade para atender até 360 crianças.

Além disso, outras onze obras de reforma e ampliação acontecem nas escolas da rede. São elas: Duque de Caxias (Morumbi); João da Costa Viana (Três Lagoas); Três Bandeiras (Três Bandeiras); Osvaldo Cruz (Loteamento João Paulo II); Carlos Gomes (Campos do Iguaçu); Cora Coralina (Morumbi III); Eloi Lohmann (Jardim Congonhas); quadra coberta na escola e aquecimento da piscina do Centro Escola Bairro Darci Zanata; construção de quadras nas escolas Zizo (Jardim Ipê) e Josinete Holler (Vila A) e construção de nova sede da escola Cândido Portinari (Jardim Petrópolis). Somados, os investimentos passam de R$ 27,6 milhões.

“Este é um dos maiores programas de obras já realizados por uma gestão. A maioria das escolas não recebia melhorias há anos, algumas nunca haviam passado por reforma. As obras permitem a ampliação dos espaços e melhores condições de funcionamento, com acessibilidade e segurança”, afirma a secretária da educação, Maria Justina da Silva. Paralelo às reformas, a Secretaria da Educação segue investindo em novos equipamentos, tecnologias e formações continuadas aos profissionais das escolas e Cmeis.

Melhorias

Na Escola Três Bandeiras, quase 30% do projeto já foi executado. A escola será ampliada em 466 metros quadrados e receberá quatro novas salas de aula, novos sanitários e um laboratório de informática. O projeto prevê a substituição total do telhado por telhas termoacústicas, pintura geral interna e externa, substituição de pisos e esquadrias. Após a reforma, a escola contará com 14 salas de aula, biblioteca, cozinha, refeitório, salas administrativas e banheiros adaptados.

A escola Carlos Gomes está com 15% de execução, com a concretagem do piso da quadra concluída e sendo feita a demolição de pisos, paredes e retirada do telhado e muro. As quadras da Zizo e Josinete iniciaram em agosto e acabaram de ter suas fundações concretadas. Também seguem avançadas as obras nas escolas Duque de Caxias, Osvaldo Cruz e Três Bandeiras.

A Cândido Portinari, que receberá uma nova sede, no terreno em frente à escola atual, teve a ordem de serviço assinada e aguarda o início dos trabalhos pela empresa vencedora da licitação. A nova escola será construída em um terreno de 4.500 metros quadrados e contará com salas de aula, sala multimídia, laboratório de informática, sanitários, refeitório, cozinha e salas administrativas, além de playground e área de convivência. A construção desta escola, que completa 42 anos em novembro, é fruto do Orçamento Participativo.

Confira a relação das unidades de ensino em obras e os investimentos

– Construção do Cmei do Angatuba – R$ 4,9 milhões

– Reconstrução da Escola Cândido Portinari – R$ 3,8 milhões

– Reforma e ampliação da Escola Duque de Caxias – R$ 2,7 milhões

– Reforma e ampliação da Escola João da Costa Viana – R$ 2,7 milhões

– Reforma e ampliação da Escola Três Bandeiras – R$ 1,9 milhão

– Reforma e ampliação da Escola Osvaldo Cruz – R$ 1,6 milhão

– Reforma e ampliação da Escola Carlos Gomes – R$ 1,7 milhão

– Reforma e ampliação da Escola Cora Coralina – R$ 2,0 milhões

– Reforma da Escola Eloi Lohmann – R$ 1,4 milhão

– Quadra coberta na escola e aquecimento da piscina CEB Darci Zanata – R$ 1,5 milhão

– Construção de quadra na Escola Zizo – R$ 1,6 milhão

– Construção de quadra na Escola Josinete Holler – R$ 1,8 milhão.

(Da Redação com AMN – Fotos: Thiago Dutra/PMFI)