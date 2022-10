Vandalismo: PAISAGISMO NA AVENIDA GENERAL MEIRA É PREJUDICADO PELO ATO

A Prefeitura de Foz do Iguaçu já iniciou a primeira fase do paisagismo da Avenida General Meira, via que está passando por um processo de revitalização, que inclui o recape asfáltico e a construção de uma ciclovia. Mas o processo vem sendo prejudicado pela ação de vândalos, que furtam e danificam as plantas.

De acordo com o diretor de Arborização, Marcos Silva, a obra de plantio na ciclovia está na primeira fase, mas os vândalos já estão causando prejuízos. Até o momento, já foram executados 900 metros de paisagismo, entre as avenidas Surubi e Safira. Diversas plantas foram arrancadas, quebradas e furtadas nos últimos dias.

Com isso, foi necessário solicitar o reforço no patrulhamento na região sul, principalmente em toda a extensão da ciclovia central construída na General Meira, com o objetivo de coibir e/ou flagrar estes tipos de crimes.

“É uma obra que beneficia toda a cidade, principalmente os moradores da região sul. O paisagismo vem para embelezar o local, trazer mais conforto e qualidade de vida para a comunidade que utiliza a ciclovia”, disse Silva.

O diretor pede, ainda, o apoio da própria população, para que denunciem estes crimes. “Pedimos que a população nos ajude a cuidar destas melhorias. A obra é de todos, para o bem de toda a comunidade”.

Paisagismo

O paisagismo na Avenida General Meira está sendo executado pela empresa vencedora da licitação, realizada pela Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Obras.

Os trabalhos estão na primeira fase. O paisagismo será feito em 4,5 quilômetros da avenida, com as plantas Ixora, Clusia e Cipreste Italiano. De acordo com o diretor de Arborização, essas plantas foram escolhidas devido ao grande ciclo de vida e também pela fácil adequação com as condições climáticas da região.

O investimento é em torno de R$300 mil. A previsão é que o serviço seja concluído em 30 dias, dependendo das condições climáticas.