Agro News: SOJA SOBE BEM NA BOLSA DE CHICAGO NESTA 4ª FEIRA DE OLHO NA DEMANDA E NO CLIMA NA AMS

Os preços da soja têm um bom início de quarta-feira (26) na Bolsa de Chicago e operam com ganhos de quase 1% entre as posições mais negociadas. Por volta de 8h15 (horário de Brasília), os futuros da oleaginosa subiam de 12 a 12,25 pontos, levando o novembro a US$ 13,94 e o maio a US$ 14,21 por bushel. Segundo explicam analistas e consultores de mercado, a demanda forte da China tem sido um pilar importante de suporte aos preços neste momento.

A maior procura da China segue acontecendo em um momento onde a logística norte-americana está comprometida, com o baixo nível do rio Mississippi. Enquanto isso, os prêmios sobem no Brasil, porém, os negócios não avançam de forma tão expressiva como poderiam por agora.

Paralelamente, atenção ao clima para a continuidade do plantio na América do Sul, com atenção a uma massa de ar polar que está sendo monitorada pelos meteorologistas e que poderia provocar uma queda das temperaturas na virada do mês.

Do mesmo modo, os traders monitoram também o andamento dos futuros do derivado – com novas altas para farelo e óleo nesta quarta-feira – além do financeiro e das demais commodities. O dólar index cai 0,7% na manhã de hoje e dá mais uma mãozinha na alta das agrícolas.