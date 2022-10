Homicídio: EU MATEI, DIZ PAI AO ASSUMIR HOMICÍDIO NO LUGAR DO FILHO EM CASCAVEL

O pai de um adolescente acusado de envolvimento na morte de um homem no bairro Melissa em Cascavel assumiu a autoria do crime.

Ele esteve, na manhã desta segunda-feira (24), na Delegacia de Homicídios para levar o menor que tinha um mandado de apreensão e internação expedido pela Vara da Infância.

Ao ver o filho apreendido ele assumiu o crime aos policiais e disse que procuraria a imprensa.

“Meu nome é Cleberson Nunes do Amaral, eu estou assumindo o homicídio no bairro Melissa, onde foi morto o fulano de tal lá que todo mundo sabe e estão acusando meu filho de 13/14 anos com mandado de prisão e ele não deve nada. Quem deve ou que deveria estar preso sou eu e eu estou aqui”, afirmou.

Ao ser questionado sobre a motivação do crime, ele ressaltou “Nenhum motivo. Fui eu que matei e pronto. Apenas eu estou assumindo que fui eu que matei e pronto”.

Já sobre a arma utilizada ele disse que não informaria, comentou mais uma vez que o filho não “devia” e que era uma pessoa trabalhadora.

“Não vou contar pra ninguém, mas meu filho não deve, meu filho é um cara trabalhador”.

No final da entrevista cedida à imprensa ele disse que pagaria pelo adolescente e também pelo outro suspeito.

“Eu vou pagar isso, porque eu fiz. Ele não deve nada. O outro que deve eu vou pagar pelo outro também, mas esse ali não deve”, comentou.

O delegado da Delegacia de Homicídios Diego Valin explicou que o homem estava alterado e ficou exaltado ao receber a notícia.

Neste momento os dois investigados na morte de Jailson Eleuterio da Cunha de 35 anos são adolescentes.

“Começou a alegar que o filho não tinha participação, que iria assumir, vamos dizer assim, a culpa do filho, mas a investigação demonstrou que a participação foi dos dois adolescentes”, afirmou o delegado.

Sobre as versões apresentadas elas serão investigadas para apurar o caso.