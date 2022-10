DIRETORES E COORDENADORES DE CMEIS PARTICIPAM DE FORMAÇÃO SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS E AGENDA 2030

Nesta quinta-feira (27), diretores e coordenadores dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) participaram do curso Educação Ambiental na Administração Pública, como parte da programação da Semana do Lixo Zero, promovida pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. A proposta foi o alinhamento das ações nas unidades de ensino com as iniciativas ambientais já realizadas pelo município.

Conforme conta a coordenadora da Divisão de Educação Ambiental, Roseli Barquez, o curso é dividido em três módulos, apresentando o histórico do programa municipal em vigor desde 2017, quando iniciou a jornada de sensibilização que segue os princípios da agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.

“Com as oficinas podemos entender como está a gestão dos resíduos em cada unidade, fazendo-os perceber como o Cmei está se alinhando aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, disse Roseli. “É uma forma de mensurar todo o trabalho, caminhando para o mesmo rumo em todos os setores”, afirmou.

Educação ambiental para o futuro

Nilce da Silva, do Cmei Jardim Lindóia, conta que o curso contribui para a formação de uma geração mais consciente, tendo a escola como ponto de referência de boas práticas que podem ser replicadas em casa.

“As nossas crianças não jogam mais lixo na rua, não desperdiçam alimentos e entendem como o respeito é a base para tudo. Teremos uma geração melhor, que busca um meio ambiente conservado. A partir dos cursos poderemos pensar em mais atividades”, destacou.

“A gestão de resíduos já era tratada dentro da escola, mas os próximos passos que vamos seguir foram tratados aqui e teremos uma base muito boa. Os servidores, pais e crianças notam a diferença e aprovam as iniciativas”, garantiu Elizangela Pereira, do Cmei Campos do Iguaçu.